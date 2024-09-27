«Выхода другого просто нет» — Лукашенко назвал западные санкции «фашизмом» и «временем возможностей»

Опубликовано: 27.09.2024 12:45 , Обновлено: 27.09.2024

В пятницу утром, 27 сентября, Александр Лукашенко встретился со студентами вузов инженерно-технического профиля, где, отвечая на вопросы молодёжи, назвал санкции Запада "фашизмом". Президент отметил, что ограничения ввели "не против него лично", а "против всей страны и всех белорусов". При этом глава государства подчеркнул: для Республики это — "время возможностей".

Помимо этого, Лукашенко обратил внимание, что “они же (страны Запада. — Прим. Ред.) нас учат демократии и требуют гуманности”. По мнению президента, это “даже не двойные стандарты, а полная деградация человеческой совести и достоинства”. Также Лукашенко напомнил, что Беларусь является экспортно ориентированной страной с открытой экономикой, поэтому “нас и душат санкциями”.

”…Вынуждают всех нас искать новые рынки сбыта и поставки комплектующих, выпуск которых мы ещё не освоили. И мы их находим. Знаем, все трудности для нас временные. Это время возможностей”, — отметил во время встречи президент.

Более того, по его словам, “санкции нас подстегнули, заставили шевелиться и идти вперёд”. Так, Александр Лукашенко привёл в пример конструкторские бюро крупных предприятий, Академию наук и отечественные вузы, которые “активно занимаются импортозамещением”. Он подчеркнул, что “это правильно”, поскольку другого выхода, “если мы хотим выжить”, попросту нет, передали в пресс-службе президента.

Ранее Telegraf.news писал, что власти Новой Зеландии расширили действующие санкции против Беларуси и России. Об этом объявил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс. В санкционный список попали шесть новых компаний, включая два белорусских завода, а также пять физических лиц.

Новая Зеландия расширила санкции против Беларуси. Какие предприятия попали в список?

Кроме того, в последнем пакете санкций Евросоюз ввёл запрет на поставку в Беларусь товаров, бывших в употреблении, то есть, секонд-хенд. Речь идет о [link href=“https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401865” target=“_blank” rel=“noopener”] регламенте [/link] ЕС №2024/1865, в котором 265 страниц. Раньше документ касался только юридических лиц, однако с 29 июня 2024 года его распространили и на обычных людей. В нем — несколько списков с сотнями товаров, запрещенных как на ввоз в страну, так и на вывоз из неё.

ЕС запретил поставлять в Беларусь секонд-хенд