Нацбанк перетасовал системно значимые банки Беларуси. Кто вошёл в список на 2025 год?

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Опубликовано: 12.11.2024 11:23 , Обновлено: 12.11.2024

Национальный банк Беларуси во вторник, 12 ноября, обнародовал обновлённый перечень системно значимых банков на 2025 год. Как и в предыдущие годы, эти банки распределили по двум категориям, но по сравнению с нынешним годом в них есть некоторые изменения. Посмотрели, какие банки, по мнению финансового регулятора, являются самыми надёжными для вкладчиков и представителей бизнес-сообщества.

Как пояснили в Нацбанке, данный список регулятор составляет для “ограничения рисков” самих банков, а также небанковских кредитно-финансовых организаций, которые “способны повлиять на устойчивость функционирования банковской системы”. Новый перечень будет действовать с 1 января по 31 декабря 2025 года.

По сравнению с нынешним списком, первая группа значимости лишилась одной позиции - ОАО “Сбер Банк” с начала следующего года “перекочует” во вторую группу. В остальном же всё останется без изменений - к системно значимым в Беларуси по-прежнему будут относиться в общей сложности 11 банков.

Обновлённый перечень выглядит следующим образом:

Группа значимости I:

ОАО “АСБ Беларусбанк”,

ОАО “Белагропромбанк”,

ОАО “Приорбанк”,

ЗАО “Альфа-Банк”.

Группа системной значимости II:

ОАО “Белгазпромбанк”,

ОАО “Белвнешэкономбанк”

ОАО “Сбер Банк”,

ОАО Белорусский банк развития и реконструкции “Белинвестбанк”,

ЗАО “МТБанк”,

ЗАО “Банк ВТБ” (Беларусь),

ОАО “Белорусский народный банк”.

В Нацбанке пояснили, что банки причисляют к числу системно значимых на основании “агрегированной оценки их системной значимости”, исходя из следующих показателей:

масштаб деятельности банка,

его взаимосвязь с банками-резидентами и нерезидентами,

значимость для экономики.

В течение всего следующего года финансовый регулятор пообещал банкам, включённым в перечень системно значимых, контролировать соблюдение “нормативов достаточности капитала”, а сами банки обязаны будут сформировать особые комитеты по вознаграждениям, которые возглавят независимые директора.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале октября Национальный банк утвердил основные направления денежно-кредитной политики Беларуси на 2025 год. В числе прочего, финансовый регулятор планирует изменить ставку рефинансирования, от которой напрямую зависят проценты по потребительским кредитам, а также предпринять дополнительные шаги для “содействия устойчивому и сбалансированному развитию экономики”.

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