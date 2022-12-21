Экономист рассказал, почему надеется на нулевой рост ВВП Беларуси в 2023 году
Кандидат экономических наук Вячеслав Ярошевич спрогнозировал, что будет с экономикой Беларуси в 2023 году и рассказал, почему надеется на нулевой рост ВВП.
Эксперт прокомментировал для MyFin планы правительства Беларуси на 2023 год. А именно рост ВВП на 3,8%, реальных располагаемых денежных доходов белорусов — на 4,1, экспорта — на 5,5%.
Ярошевич считает, что добиться этого властям будет очень сложно из-за «высокой базы первого квартала 2022 года».
По его мнению, экономические показатели могут улучшаться со второй половины 2023 года только потому, что будут сравниваться с невысокой базой.
«Я думаю, что за полгода – восемь месяцев удастся как следует проработать новые экспортные направления, запустить значимые инвестиционные проекты. И будем надеяться, что в следующем году прирост ВВП выйдет нулевым», — отметил он.
Экономист подчеркнул, что в 2022 году были попытки перестроить экспорт, внешнюю торговлю. Однако считает, что за несколько месяцев сделать все это сложно, и для достижения значимого эффекта могут потребоваться годы.
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Кстати, ранее старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб заявлял «для такого сильного роста [ВВП], к сожалению, пока не видно никаких причин». Он отметил, что опору можно сделать на внешнюю торговлю и экспорт.
В свою очередь в Евразийском банке развития (ЕАБР) опубликовали свой макроэкономический прогноз для стран ЕАЭС. В нем говорится, что ВВП Беларуси не сможет вырасти больше, чем на 0,3%.