"Эффект низкой базы" и "внешняя конъюнктура" - в Минэкономики рассказали, за счёт чего хотят выполнить план по ВВП

Опубликовано: 18.08.2023 16:12 , Обновлено: 18.08.2023

Андрей Картун, замминистра экономики Беларуси, комментируя итоги работы за январь-июль 2023 года, рассказал о том, за счёт чего планируют выполнить план по ВВП.

По его словам, экономика вплотную приблизилась «к так называемой целевой траектории», написала БелТА.

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«Мы ожидаем за девять месяцев, что будет достигнут целевой параметр - 3% рост ВВП», - сказал Картун. Он отметил, что в этом есть «эффект низкой базы прошлого года по некоторым отраслям».

«Но в целом мы видим, что экономика не сбавляет обороты и ежемесячно растет», - считает Андрей Картун.

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Говоря про прогнозируемые итоги года, замминистра отметил, что нет предпосылок к тому, что не будет достигнут целевой рост ВВП - 103,8%. “Он просматривается. Но многое зависит от того, как сложится внешняя конъюнктура”, - добавил он.

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