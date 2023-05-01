В Минэкономики рассказали, когда реальные доходы белорусов начнут расти. На сколько?

Опубликовано: 01.05.2023 14:35 , Обновлено: 01.05.2023

Заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич заявила 1 мая, что в ее ведомстве серьезно относятся к повышению реальных доходов белорусов. По ее словам, за январь-март реальная зарплата уже выросла на 1,7%.

“В стране созданы все условия для каждого, кто хочет зарабатывать. В 2022 году средняя зарплата по стране превысила в долларовом эквиваленте $617. Это исторический максимум. И рост зарплаты в реальном выражении продолжается, за январь-март он составил плюс 1,7%”, - передает слова чиновницы о номинальной зарплате белорусов (начисленной, до выплаты налогов) Белта.

[info_b]Напомним, что согласно отчёту Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), среднемесячная реальная заработная плата белорусов (с учётом инфляции) в 2022 году упала на 1,8%. Тем временем, в Белстате сообщили 17 апреля, что по итогам январа и февраля 2023 года реальные доходы белорусов (а это не только зарплаты, но и пенсии, соцвыплаты и доход от предпринимательства) снизились на 1,1% по сравнению с таким же периодом 2022 года.

Реальные доходы белорусов упали на 1,1%. Что обещают в Совмине? [/info_b]

В свою очередь, замминистра экономики напомнила, что после повышения базовой ставки в начале года на 7,5% до 228 рублей, зарплаты бюджетников пошли в рост.

“Соотношение зарплаты работников бюджетных организаций со среднереспубликанским уровнем составляет свыше 79% и практически вышло на целевой норматив в 80%. А по некоторым специальностям существенно превысило среднюю по республике. В их числе врачи (в 1,6 раза) и профессорско-преподавательский состав (в 1,2 раза)”, - добавила замминистра экономики”, - рассказала Татьяна Бранцевич.

По ее словам, к концу года реальные доходы белорусов должны вырасти на 4,1%. Так установлено в планах властей, но, уточнила чиновница, все будет зависеть от ситуации в экономике Беларуси.

“Чем устойчивее будет работать экономика, демонстрировать положительную динамику, тем больше будут расти зарплаты и пополняться бюджет. От чего, в свою очередь, напрямую зависит увеличение размера пенсий и иных социальных трансфертов населению”, - заявила она.

Ранее Телеграф сообщил, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что у правительства есть «резервы для роста заработной платы», несмотря на то, что экономика страны вынуждена работать в условиях санкций. Он также рассказал, кому из белорусов рассчитывать на повышение зарплаты не стоит.

Кому из белорусов не стоит ждать повышения зарплаты? Головченко назвал критерии