ЕБРР улучшил прогноз роста белорусской экономики на 2024-2025 годы

Опубликовано: 15.05.2024 10:57 , Обновлено: 15.05.2024

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) повысил свой прогноз роста основных экономических показателей Беларуси на 2024 и 2025 годы. Обновлённые данные эксперты международного финансового института озвучили в майском выпуске обзора "Региональные экономические перспективы".

Эксперты ЕБРР отметили восстановление показателей валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси в 2023 году после заметного сокращения в предыдущем году. По их прогнозам, эта тенденция сохранится и по итогам года ВВП вырастет на 2,8%. В предыдущем обзоре финансового института озвучивались менее оптимистичные прогнозы - всего 1,5%.

При этом международные аналитики в своём новом обзоре спрогнозировали, что введённые против Беларуси “обширные санкции, вероятно, будут препятствовать экономическому развитию в краткосрочной и среднесрочной перспективе”. В результате, по их оценкам, в 2025 году рост ВВП страны замедлится - до 2,2%.

Улучшил свой прогноз ЕБРР и для экономики России. Если ранее эксперты ожидали, что российский ВВП по итогам этого года прибавит не более 1%, то сейчас они прогнозируют уже не менее 2,5%. На 2025 год, как и для Беларуси, эксперты спрогнозировали некоторое замедление роста ВПП - до 1,5%.

Ранее Telegraf.news сообщил, что аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) назвали главный фактор, благодаря которому в марте произошёл рост ВВП Беларуси. Кроме того, эксперты поделились данными о сфере, которая по-прежнему “проседает” в белорусской экономике.

В ЕАБР рассказали, почему экономика Беларуси начала ускоренно расти. А что её тянет вниз?