«Дружба» перестала прокачивать нефть. Будет ли дефицит бензина в Беларуси?

Опубликовано: 21.12.2024 08:35 , Обновлено: 21.12.2024

Прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" приостановили. Эту информацию 20 декабря подтвердили в концерне "Белнефтехим" и рассказали, как это отразилось на работе белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

О том, что “Дружба” перестала прокачивать нефть, ранее сообщило агентство Reuters, ссылаясь на три своих неназванных источника в отрасли. По их данным, прокачку приостановили 19 декабря из-за технических проблем, которые возникли на насосной станции Унеча, одной из крупнейших в Центральной России станций, являющихся частью системы российской “Транснефти”.

Возникшие проблемы, по данным источников, нарушили поставки российской нефти в Беларусь, а также страны ЕС. Когда удастся устранить технические неполадки, источники Reuters оценивают по-разному: кто-то считает, что на это уйдёт всего несколько дней, кто-то - что до конца месяца ждать возобновления поставок не стоит.

[info_b]Нефтепровод “Дружба”, проходящий по территории Беларуси, соединяет российские месторождения с нефтеперерабатывающими заводами Европы, например, компании MOL в Венгрии и Словакии. Кроме того, по “Дружбе” идёт казахстанская нефть в Германию. По данным Reuters, сейчас объёмы поставок достигают 300 тыс. баррелей в сутки, то есть порядка 1,3 млн тонн в месяц. [/info_b]

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В “Транснефти” ситуацию пока не комментировали, а вот “Белнефтехим” информацию подтвердили.

“Поставки нефти действительно приостановлены”, - заявили в концерне госагентству БЕЛТА.

При этом там подчеркнули, что в Беларуси созданы “достаточные запасы” нефти, чтобы обеспечить бесперебойную работу НПЗ.

“Оба завода продолжают свою стабильную работу, обеспечивая отгрузки нефтепродуктов в полном объеме как на внутренний рынок, так и на экспорт”, - заверили в “Белнефтехиме”.

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По данным Reuters, экспорт российской нефти через западные порты в Усть-Луге, Приморске и Новороссийске продолжается в штатном режиме.

Ранее Telegraf.news рассказал, что энергетические компании четырёх стран Центральной Европы на днях обратились к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой одобрить продление транзитного соглашения по транспортировке российского газа через территорию Украины. Аргументировали свои требования страны “чисто экономическими соображениями”.

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