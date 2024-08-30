У Зеленского назвали дату, когда Украина прекратит транзит российской нефти и газа в ЕС по “Дружбе”

Опубликовано: 30.08.2024 17:21 , Обновлено: 30.08.2024

Советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк заявил, что с 1 января 2025 года нефтепровод «Дружба» заканчивает свою работу. По его словам, с этого времени без поставок российской нефти и газа останутся как минимум Словакия, Чехия и Венгрия. Что касается других стран, то Киев готов заниматься поставкой энергоресурсов, если будет «соответствующая логистика, запрос и контрактность».

Михаил Подоляк отметил, что с начала 2025 года Украина прекратит транзит российского газа через свою территорию, однако власти готовы транспортировать в ЕС топливо из других стран. Речь идёт, например, о государствах Средней Азии.

“С 1 января 2025 года прекращает работу нефтепровод “Дружба”, через который такие страны как Словакия, Чехия и Венгрия получали российскую нефть. Была резолюция ЕС, что они должны найти возможности для диверсификации поставок нефти и прекратить транзит российской нефти через Украину. Это также касается и газа”, — рассказал Подоляк.

Вместе с тем он подчеркнул, что текущие контракты, которые заканчиваются 1 января 2025 года, Украина не могла разорвать в одностороннем порядке, “несмотря на то, в каком состоянии мы находимся”. Однако уже с нового года, как утверждает Подоляк, “это всё закончится”, передало издание “Политика страны”.

По его словам, если какая-либо из стран Европы посчитает необходимым получать газ из Казахстана или Азербайджана, Украина готова предоставить такую возможность, если будет “соответствующая логистика, юридическая основа и контрактность”.

[info_b]После подрыва «Северных потоков» и приостановки прокачки через газопровод “Ямал — Европа” эта транзитная ветка оставалась единственным маршрутом для поставок российского газа в Центральную Европу. Поставки по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.[/info_b] К слову, ранее Европа пыталась отказаться от российского газа, однако некоторые государства ЕС продолжают получать его по трубопроводу, который проходит через Украину. Соглашение, которое охватывает этот транзитный механизм, истекает в конце 2024 года, напомнило международное информагентство Bloomberg.

Месяц назад Владимир Зеленский подчеркнул, что “сейчас рассматриваются альтернативные шаги” относительно того, как Киев может использовать трубопровод с другим поставщиком газа. “Переговоры ведутся”, — отметил президент Украины и добавил: “Мы не хотим продлевать газовый контракт с Российской Федерацией. Мы не хотим, чтобы они зарабатывали здесь деньги”.

Ранее Telegraf.news писал, что бывший член Совета безопасности Монголии Мунхнар Байарлхавг сообщил, что строительство газопровода “Сила Сибири-2” отложили на неопределённый срок. Изначально в стране планировали проложить 2,5 тысячи километров, однако власти не включили строительство в план национального развития до 2028 года. В связи с этим Китай потребовал от России снизить цены на газ в несколько раз.

Китай потребовал от России газ по цене в два раза ниже, чем для Беларуси