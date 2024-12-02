В Польше произошла утечка на нефтепроводе «Дружба»

Опубликовано: 02.12.2024 08:21 , Обновлено: 02.12.2024

На северном участке нефтепровода "Дружба" на территории Польши в воскресенье, 1 декабря, произошёл прорыв. Утечку нефти обнаружили на поле возле города Пневы (Великопольское воеводство).

По данным польского издания Gazeta.pl, сотрудники Государственной пожарной службы Польши в ходе разведки обнаружили на поле вблизи города Пневы разлив нефти.

Польская компания PERN, которая занимается обслуживанием трубопровода “Дружба”, превентивно отключила одну из насосных подстанций.

Официальный представитель Государственной пожарной службы в Великопольском воеводстве Мартин Халас заявил, что утечка не представляет угрозы для жителей близлежащих населённых пунктов. По его словам, опасности взрыва или возгорания нет.

Тем не менее, для проведения аварийных работ местные власти ввели временные ограничения в движении транспорта по республиканской трассе №92. Пока аварию устраняли, полиция ввела попеременное движение на 129-м километре дороги. Власти предупредили, что пока работы не будут завершены, возможны перебои в движении транспорта.

Намеренное повреждение?

Тем временем российское РИА “Новости”, ссылаясь на представителя компании PERN, сообщило о том, что оператор “Дружбы” не исключил вероятности того, что инцидент стал результатом диверсии.

“В настоящее время специалисты заняты восстановлением прокачки нефти, ликвидацией последствий утечки, а также выяснением причин произошедшего. Никакие из версий, в том числе версия намеренного повреждения трубопровода, а также версия о чисто технической причине произошедшего, не исключаются”, - процитировало СМИ представителя польской компании.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце августа советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк заявил, что с 1 января 2025 года нефтепровод «Дружба» заканчивает свою работу. По его словам, с этого времени без поставок российской нефти и газа останутся как минимум Словакия, Чехия и Венгрия. Что касается других стран, то Киев готов заниматься поставкой энергоресурсов, если будет «соответствующая логистика, запрос и контрактность».

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