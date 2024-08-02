"Дороже, чем из мяса" - Блогер показал шоколадную колбасу от белорусского производителя. Комментаторы возмутились ценой

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Опубликовано: 02.08.2024 17:59 , Обновлено: 02.08.2024

Блогер Кокобай опубликовал в TikTok ролик, в котором показал шоколадную колбасу с печеньем и кокосом от волковысского производителя "Беллакт" и рассказал, сколько стоит и где продается. Большая часть комментаторов возмутилась ценником на товар.

“Маленькая детская “беллактовская” колбаса из шоколада с кокосом. 300 граммов - 8,54 рубля. Пахнет вкусно печеньем и кокосом”, - отметил блогер.

После первого разреза продукта он увидел мало печенья и хотел возмутиться, однако потом нашел больше и успокоился. “Прям вкус детства. Считаю, что нужно продолжать тематику этой колбасы”, - сказал белорус. И предложил производителю подумать над добавками “соленая карамель” и “соленое печенье” в колбасу.

Купил же блогер ее в гипермаркете “Гиппо” в Минске.

“4,60 ей цена. Максимум. Откуда 8,5, не понятно”, - написал один из комментаторов.

“Почему так дорого?” - спросила другая. Ей ответили, что, возможно, дело в качественном составе.

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Еще одна пользовательница TikTok рассказала, что за эту сумму приготовила детям кило такой колбасы.

“За один килограмм - примерно 30 рублей? За 30 рублей четыре кило сделаю. Пусть сами едят 300 граммов за 8,54 рубля. Дороже колбасы из мяса!” - возмутилась еще одна комментаторша.

“Пирожное “Картошка” запихнули в тубу… Изобрели велосипед”, - заметила другая.

“Цена реально низкая, кило конфет сколько стоит?” - написала третья.

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[info_b]Кстати, у “Беллакта” есть другая шоколадная колбаса, без кокоса. Этот десерт из печенья и какао (300 г) в сервисе edostavka продается сейчас за 7,59 рубля (скидка 12%). [/info_b]

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