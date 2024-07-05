"Как будто кусаешь что-то кожаное" - В Беларуси выпустили мороженое со вкусом энергетика. Сколько стоит?

🎥 Видео

Опубликовано: 05.07.2024 19:06 , Обновлено: 05.07.2024

Блогер опубликовал в TikTok ролик, в котором показал и попробовал новое мороженое со вкусом энергетического напитка. Это совместный продукт брендов Frudoza и Dynamit. Комментаторы поинтересовались, нужно ли будет показать паспорт на кассе для покупки лакомства.

“А вы знали, что в Минске появилось первое “энергетическое” мороженое? Вкус энергетика плюс кусочки малины”, - анонсировал белорус.

Он рассказал, что состав обычный для мороженого, однако, как в энергетических напитках, здесь есть кофеин и таурин.

“На вкус, как энергетик Dynamit. Это очень крутая тема. Фруктовая сочная оболочка со вкусом энергетика. За зубы кусаешь, как будто хватаешься за что-то кожаное”, - поделился блогер Кокобай.

По его словам, цена мороженого будет до двух рублей , а искать новинку стоит в магазинах сети “Корона”. “Мороженое очень вкусное, а еще мне нравится, что внутри вкусный сливочный пломбир. А вот малины тут мало”, - оценил блогер.

В комментариях некоторые пользователи TikTok интересовались, можно ли будет купить это мороженое людям младше 18 лет (так, энергетические напитки как раз продают покупателям от 18 лет). “А его без паспорта продадут?” - спросил комментатор.

“Наконец-то кто-то понял, что энергетики просто сами по себе вкусные”, - отметил другой юзер TikTok.

“На самом деле ничего хорошего нет, сейчас и так с 10 лет на них сидят. И этим дальше подсаживают”, - поделился своим мнением третий.

Ранее Telegraf.news сообщал, что “Молочный мир” начал выпускать первое в стране порционное протеиновое мороженое. По словам производителя, эта “белковая бомба” не скажется на фигуре, так как в продукте нет сахара.

Похоже на сорбет, но без сахара. В Беларуси начали выпускать «безвредное для фигуры» мороженое. Где искать?