Доллар в белорусских обменниках скакнул за 3 рубля

Опубликовано: 24.06.2023 14:35 , Обновлено: 24.06.2023

В пятницу, 23 июня, курс доллара в белорусских обменниках был одним, а утром 24 июня он повысился, и теперь больше банков стали давать за «американца» более трех рублей.

Белорусские банки 23 июня продавали доллар по 2,99–3,01 рубля. Однако 24 июня число банков, которые выставили курс выше трех рублей, стало больше, заметилofficelife.media.

Также повысился курс доллара и банках России: там теперь за «зеленого» просят более 90 российских рублей. В некоторых случаях американскую валюту готовы продавать дороже, чем за 100 российских рублей.

Кроме того, после первых новостей о ситуации вокруг конфликта Пригожина и Минобороны РФ, индекс Московской биржи потерял сразу 2%.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в ЕАБР спрогнозировали, когда доллар в Беларуси перешагнет курс в три рубля и что будет с ценами:

Будет ли девальвация? В ЕАБР спрогнозировали, когда доллар в Беларуси перешагнет курс в 3 рубля. А что будет с ценами?

Также чиновник Нацбанка назвал прогнозный курс доллара на 2023 год:

«Я не знаю» — Чиновник Нацбанка всё-таки назвал прогнозный курс доллара на 2023 год