Доллар упал почти на 4 копейки в Беларуси. Подешевел ли евро?

Опубликовано: 02.12.2024 16:46 , Обновлено: 02.12.2024

После пугающего роста в конце ноября курс доллара стал падать в начале зимы. Так, по данным Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ), "американец" подешевел почти на 4 копейки.

И на вторник, 3 декабря, курс доллара - 3,5309 рубля (это на 3,9 копейки меньше, или 1,1%, чем 2 декабря).

Скриншот: bcse.by

Подешевел также евро до 3,7585 рубля (минус 3,6 копейки, или -0,96%). Сдал позиции и китайский юань: 10 юаней можно будет обменять на 4,8971 белорусского рубля (меньше на 3,3 копейки, или -0,68%).

А вот российский рубль, наоборот, укрепился к белорусскому. За 100 рублей страны-соседки в Республике можно будет получить 3,3167 белорусского (на 1,8 копейки больше, или +0,0186).

Ранее Telegraf.news писал, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко дал свой прогноз по курсу доллара и назвал “самые главные” иностранные валюты для белорусской экономики. Чего ждать в ближайшее время на валютном рынке страны, высказали свои предположения и финансовые аналитики.

«Не вижу напряжённости» — Головченко дал свой прогноз курса доллара в Беларуси

Какого курса доллара ждать белорусам в 2025 году

Белорусские банки и компании к концу осени начали формировать бюджет на будущий год. Некоторые из них уже поделились информацией о том, какой курс доллара они заложили в свой бюджет на 2025-й.

Так, в рамках дискуссии на конференции «Ярмарка финансирования» представители БНБ-Банка рассказали, что нацелены на среднегодовой курс в 3,45 рубля за доллар. Такую же цифру озвучили аналитики Банка развития. В белорусском МТБанке спрогнозировали рост курса доллара к концу 2025 года до 3,53 рубля.

Белорусские банки спрогнозировали, каким будет курс доллара в 2025 году

Кстати, свой прогноз по среднему курсу доллара в 2025 году озвучил также председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по бюджету и финансам Василий Панасюк. По его словам, «американец» в следующем году будет держаться в диапазоне 3,35-3,37 рубля.

В парламенте озвучили, какой курс доллара заложили в бюджет Беларуси на 2025 год