Белорусские банки спрогнозировали, каким будет курс доллара в 2025 году

Опубликовано: 01.11.2024 13:50 , Обновлено: 01.11.2024

Белорусские банки и компании к концу осени начали формировать бюджет на будущий год. Некоторые из них уже поделились информацией о том, какой курс доллара они заложили в свой бюджет на 2025 года. Посмотрели, как прогноз банков отличается от прогнозного показателя, утверждённого белорусским правительством.

Так, среднегодовой курс доллара, заложенный проектом республиканского бюджета на 2025 год, составляет 3,35-3,37 рубля . Между тем, банки рассчитывают на то, что курс американской валюты поднимется несколько выше, сообщила “Экономическая газета”.

Так, в рамках панельной дискуссии в рамках конференции “Ярмарка финансирования” представители БНБ-Банка рассказали, что нацелены на среднегодовой курс в 3,45 рубля за доллар. Такую же цифру озвучили аналитики Банка развития.

В белорусском МТБанке спрогнозировали рост курса доллара к концу 2025 года до 3,53 рубля (как отметили обозреватели “Экономической газеты”, прогнозы именно этого банка на 2024 год были ближе всего к складывающейся сегодня на белорусском рынке ситуации - в прошлом году МТБанк прогнозировал средний курс в 3,28 рубля за доллар в 2024 году).

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале этой недели курс доллара, “пробивший” в этом месяце психологическую отметку в 3,3 рубля, также начал с уверенного роста. Судя по краткосрочным прогнозам финансовых аналитиков, такую тенденцию он сохранит в ближайшее время. При этом эксперты назвали несколько факторов, которые “вызывают беспокойство” у них относительно национальной валюты Беларуси.

Насколько выше 3,3 рубля может вырасти доллар в Беларуси? Эксперты поделились, что у них «вызывает беспокойство»