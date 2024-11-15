Доллар обновил исторический максимум в Беларуси. А что происходит с российским рублём?

Опубликовано: 15.11.2024 14:46 , Обновлено: 15.11.2024

В пятницу, 15 ноября, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) курс американской валюты установил новый исторический максимум. За сутки доллар подорожал более чем на копейку и теперь составляет 3,3751 рубля. Посмотрели, как изменились курсы остальных ключевых иностранных валю, по которым сегодня велись торги.

Неизменным по итогам сегодняшних торгов на БВФБ остался лишь курс евро: по нему 15 ноября торги не велись. В результате на завтра установлен такой же курс, как сегодня: 3,57 рубля за евро.

А вот остальные ключевые иностранные валюты не избежали курсовых колебаний: доллар и китайский юань продолжили расти, а российский рубль, наоборот, падать. Причём для последнего сегодня наблюдалась ситуация, прямо противоположная доллару: российский рубль обновил исторический минимум.

В результате, торги на бирже 15 ноября завершились со следующими курсами:

доллар — 3,3751 рубля (+0,0116 рубля или +0,34%),

евро — 3,57 рубля,

российский рубль — 3,3880 рубля (−0,0248 рубля или −0,73%),

китайский юань — 4,6675 рубля (+0,0192 рубля или +0,41%).

Причём, как отметило издание Office Life, в обменниках многих белорусских банков обменный курс американской валюты вплотную приблизился к отметке в 3,4 рубля: сразу в нескольких банках курс поднялся до 3,39 рубля. Самый выгодный курс покупки у БНБ-Банка - там за доллар просят пока 3,3719 рубля.

Ранее Telegraf.news рассказал, что после того, как Центробанк России поднял ключевую ставку на рекордно высокий уровень, до 21% годовых, в конце октября некоторые экономисты предсказывали укрепление не только российского, но и белорусского рубля.

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После завершения президентских выборов в США финансовые аналитики также не предполагали каких-то существенных колебаний обменных курсов основных валют и прогнозировали минимальный рост курса доллара при нейтральном изменении курса российского рубля.

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Напомним, среднегодовой курс доллара, заложенный проектом республиканского бюджета на 2025 год, составляет 3,35-3,37 рубля. Этот прогноз не сильно отличается и от частных прогнозов белорусских банков, которые уже начали формировать свой бюджет на будущий год. Некоторые из них уже поделились информацией о том, какой курс доллара они заложили в свой бюджет на 2025 года.

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