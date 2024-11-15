Доллар обновил исторический максимум в Беларуси. А что происходит с российским рублём?
В пятницу, 15 ноября, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) курс американской валюты установил новый исторический максимум. За сутки доллар подорожал более чем на копейку и теперь составляет 3,3751 рубля. Посмотрели, как изменились курсы остальных ключевых иностранных валю, по которым сегодня велись торги.
Неизменным по итогам сегодняшних торгов на БВФБ остался лишь курс евро: по нему 15 ноября торги не велись. В результате на завтра установлен такой же курс, как сегодня: 3,57 рубля за евро.
А вот остальные ключевые иностранные валюты не избежали курсовых колебаний: доллар и китайский юань продолжили расти, а российский рубль, наоборот, падать. Причём для последнего сегодня наблюдалась ситуация, прямо противоположная доллару: российский рубль обновил исторический минимум.
В результате, торги на бирже 15 ноября завершились со следующими курсами:
- доллар — 3,3751 рубля (+0,0116 рубля или +0,34%),
- евро — 3,57 рубля,
- российский рубль — 3,3880 рубля (−0,0248 рубля или −0,73%),
- китайский юань — 4,6675 рубля (+0,0192 рубля или +0,41%).
Причём, как отметило издание Office Life, в обменниках многих белорусских банков обменный курс американской валюты вплотную приблизился к отметке в 3,4 рубля: сразу в нескольких банках курс поднялся до 3,39 рубля. Самый выгодный курс покупки у БНБ-Банка - там за доллар просят пока 3,3719 рубля.
Ранее Telegraf.news рассказал, что после того, как Центробанк России поднял ключевую ставку на рекордно высокий уровень, до 21% годовых, в конце октября некоторые экономисты предсказывали укрепление не только российского, но и белорусского рубля.
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После завершения президентских выборов в США финансовые аналитики также не предполагали каких-то существенных колебаний обменных курсов основных валют и прогнозировали минимальный рост курса доллара при нейтральном изменении курса российского рубля.
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Напомним, среднегодовой курс доллара, заложенный проектом республиканского бюджета на 2025 год, составляет 3,35-3,37 рубля. Этот прогноз не сильно отличается и от частных прогнозов белорусских банков, которые уже начали формировать свой бюджет на будущий год. Некоторые из них уже поделились информацией о том, какой курс доллара они заложили в свой бюджет на 2025 года.
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