Каким будет курс доллара после выборов в США? Белорусский финансист дал прогноз на неделю

Опубликовано: 11.11.2024 09:49 , Обновлено: 11.11.2024

В начале прошлой недели в Соединённых Штатах Америки выбрали нового президента, которым вновь стал республиканец и миллиардер Дональд Трамп. Белорусский финансовый консультант и эксперт фондового рынка проанализировал, каких курсов валют ждать в ближайшие дни.

В первые дни ноября доллар дорожал, но к большим выходным немного сбавил в цене и его курс установился на уровне 3,3312 рубля. Биткоин же уверённо растет после победы Дональда Трампа и уже достиг очередного исторического максимума, перешагнув отметку в 80 тысяч долларов. С чем это связано – труднообъяснимо, но есть мнение, что IT-сектор также вдохновлён победой Трампа, считают эксперты.

“Победа Трампа — очень положительная новость для криптовалют в целом и, конечно же, для биткоина. Скорее всего, в ближайшее время главная криптовалюта пойдет на 100 тысяч долларов и даже 120–180 тысяч долларов”, — отметили специалисты.

Прогноз на неделю

Возвращаясь к белорусскому валютному рынку, эксперты попробовали определить тренды российского. По словам финансистов, у соседей сейчас складывается нейтральный фон, когда факторы поддержки и давления на российский рубль находятся “в каком-то балансе”. Что касается конкретно нашей страны, то, по мнению экспертов, в ближайшие дни не стоит ждать “существенных колебаний”.

”… Текущая неделя может стать для белорусского рынка без существенных колебания обменных курсов основных валют с минимальным ростом курса доллара к USD/BYN 3,350 при нейтральном изменении курса российского рубля, — отметил финансовый консультант и эксперт фондового рынка Интернет-порталу Myfin.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусские банки и компании к концу осени начали формировать бюджет на будущий год. Некоторые из них уже поделились информацией о том, какой курс доллара они заложили в свой бюджет на 2025 года. Посмотрели, как прогноз банков отличается от прогнозного показателя, утверждённого белорусским правительством.

Белорусские банки спрогнозировали, каким будет курс доллара в 2025 году