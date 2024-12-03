Доллар и евро снова подешевели в Беларуси. На сколько?

Опубликовано: 03.12.2024 13:44 , Обновлено: 03.12.2024

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) во вторник, 3 декабря, доллар и евро продолжили дешеветь, как и в понедельник. Падение случилось после роста на прошлой неделе, когда "американец" обновлял рекорды. Узнали курсы валют на среду.

Так, доллар подешевел на 0,8 копейки до 3,5227 рубля (или -0,23%). К слову, вчера, 2 декабря, падение было более значительным: почти на 4 копейки.

Скриншот: bcse.by

Сдала свои позиции по отношению к белорусскому рублю и европейская валюта. Так, по результатам торгов БВФБ, курс евро на 4 декабря составил 3,722 рубля (-3,6 копейки, или 0,97%). Вот что по российским и китайским деньгам:

100 российских рублей - 3,324 белорусского (+0,7 копейки, или 0,22%),

белорусского (+0,7 копейки, или 0,22%), 10 китайских юаней - 4,8575 белорусского рубля (-3,9 копейки, или 0,81%).

По [link href=“https://myfin.by/article/currency/dostig-li-dollar-potolka-kakikh-kursov-zdat-v-nacale-dekabra-prognoz-po-valutam-34058#titles_34058_3” target=“_blank” rel=“noopener”] мнению [/link] эксперта фондового рынка и финансового консультанта Михаила Грачева, эта неделя может стать определяющей для курса доллара на весь декабрь и начало 2025 года. Эксперт считает, что, если российский рубль устоит около 100 рублей за доллар, на белорусском валютном рынке можно ожидать курса 3,48–3,5 рубля.

Ранее Telegraf.news писал, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко дал свой прогноз по курсу доллара и назвал «самые главные» иностранные валюты для белорусской экономики. Чего ждать в ближайшее время на валютном рынке страны, высказали свои предположения и финансовые аналитики.

«Не вижу напряжённости» — Головченко дал свой прогноз курса доллара в Беларуси

Какого курса доллара ждать белорусам в 2025 году

Белорусские банки и компании к концу осени начали формировать бюджет на будущий год. Некоторые из них уже поделились информацией о том, какой курс доллара они заложили в свой бюджет на 2025-й.

Так, в рамках дискуссии на конференции «Ярмарка финансирования» представители БНБ-Банка рассказали, что нацелены на среднегодовой курс в 3,45 рубля за доллар. Такую же цифру озвучили аналитики Банка развития. В белорусском МТБанке спрогнозировали рост курса доллара к концу 2025 года до 3,53 рубля.

Белорусские банки спрогнозировали, каким будет курс доллара в 2025 году

Кстати, свой прогноз по среднему курсу доллара в 2025 году озвучил также председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по бюджету и финансам Василий Панасюк. По его словам, «американец» в следующем году будет держаться в диапазоне 3,35-3,37 рубля.

В парламенте озвучили, какой курс доллара заложили в бюджет Беларуси на 2025 год