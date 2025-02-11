«Доллар будет уходить» - В эфире госТВ объяснили, почему выросли ЗВР Беларуси

Опубликовано: 11.02.2025 13:36 , Обновлено: 11.02.2025

Профессор Ирина Новикова, заведующая кафедрой менеджмента и экономики в Белорусском государственном технологическом университете (БГТУ) объяснила, почему в последние месяцы в Беларуси начали расти золотовалютные резервы (ЗВР).

Выступая 10 февраля в эфире гостелеканала СТВ, Новикова пояснила, что причиной тому стала постепенная дедолларизация белорусской экономики, переход в расчётах, например, за нефтепродукты, на российские рубли, а также более активное использование в расчётах китайских юаней.

“Как бы ни говорили, будет доллар цифровой или какой-то, доллар будет потихоньку уходить. Об этом свидетельствует и нынешний курс доллара. Наша валюта растёт по отношению к доллару”, - обратила внимание специалист.

При этом, по словам Новиковой, американские власти “сами развязали нам руки”, в частности, ограничив работу с международной системой платежей SWIFT.

ЕС предложил отключить от SWIFT ещё 15 российских банков — Bloomberg

В дальнейшем, согласно прогнозу доктора экономических наук, Беларусь будет двигаться по пути дальнейшей дедолларизации экономики.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале этого года в Беларуси резко выросли золотовалютные резервы (ЗВР). За месяц их объём увеличился сразу на 410,6 млн долларов, то есть более чем на 4,6% На 1 февраля 2025 года международные резервные активы Республики превысили 9,3 млрд долларов.

В Беларуси резко выросли ЗВР. За счёт чего за месяц прибавили 410,6 млн долларов?

Согласно официальным данным финансового регулятора, оба ключевых показателя - и объём монетарного золота , влияющих на общий объём золотовалютных резервов, за январь заметно подросли.

Напомним, в прошлом году Совет министров Беларуси прописал в своей программе деятельности на ближайший год полный отказ от привязки цен и тарифов в Беларуси к курсу доллара.

Совмин предложил полностью отвязать цены и тарифы в Беларуси от курса доллара