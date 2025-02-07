В Беларуси резко выросли ЗВР. За счёт чего за месяц прибавили 410,6 млн долларов?

Опубликовано: 07.02.2025 10:38 , Обновлено: 07.02.2025

В Беларуси резко выросли золотовалютные резервы (ЗВР). За месяц их объём увеличился сразу на 410,6 млн долларов, то есть более чем на 4,6%. Журналисты Telegraf.news посмотрели, что именно обеспечило такой заметный рост показателя.

Согласно данным, обновлённым на официальном сайте Национального банка Беларуси, 7 февраля, международные резервные активы Республики на 1 февраля 2025 года превысили 9,3 млрд долларов, тогда как на начало года эта сумма составляла чуть больше 8,9 млрд долларов.

Согласно официальным данным финансового регулятора, оба ключевых показателя, влияющих на общий объём золотовалютных резервов, за январь заметно подросли:

объём монетарного золота - с 4,5 млрд долларов до 4,8 млрд долларов,

резервные активы в иностранной валюте - с 3,05 млрд долларов до 3,11 млрд долларов.

Ранее Telegraf.news рассказал, как, по мнению кандидата экономических наук Вячеслава Ярошевича, будет развиваться экономическая ситуация в Беларуси в следующем году, можно ли рассчитывать белорусам на рост доходов и какой курс доллара в 2025-м «закладывает» бизнес в цены.

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