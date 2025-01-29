ЕС предложил отключить от SWIFT ещё 15 российских банков - Bloomberg

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Опубликовано: 29.01.2025 10:37 , Обновлено: 29.01.2025

Широкий пакет санкций, который Европейский союз рассчитывает ввести к третьей годовщине начала войны России с Украиной, предполагает отключение порядка 15 банков от международной системы SWIFT. Такую информацию 29 января распространило агентство Bloomberg, сославшись на свои анонимные источники.

По словам осведомленных источников издания, проект нового, 16-го по счету санкционного пакета против России на этой неделе был распространен среди государств-членов ЕС. Какие именно банки в случае его принятия могут быть отключены от SWIFT, источники не уточнили.

В числе прочих санкционных мер, которые предлагается ввести против официальной Москвы, источники Bloomberg назвали следующие:

поэтапный запрет на импорт российского алюминия (введение системы квот на один год, а затем - полный запрет на ввоз этого металла из России),

введение санкций против ещё 70 судов так называемого “теневого флота”, которые, как утверждают в ЕС, помогают перевозить российскую нефть в обход уже действующих санкций.

[info_b]По данным UN Comtrade, за первые 11 месяцев 2024 года ЕС импортировал из России около 320 тыс. тонн необработанного алюминия, что составляет 6% от общего объема импорта.[/info_b]

Отметим, что для принятия нового пакета санкций против России потребуется поддержка всех государств-членов ЕС, поэтому эксперты не исключают, что в итоговой версии документа условия отдельных санкционных мер могут измениться. В частности, этому может способствовать позиция действующего руководства Венгрии, которое последовательно сопротивляется введению любых дополнительных экономических санкций против Москвы.

Так, на этой неделе ЕС столкнулся с трудностями с плановым продлением режима санкций против России, который по закону нужно обновлять каждые полгода. Будапешт пригрозил наложить на решение вето и смягчил свою позицию всего за несколько дней до истечения срока действия санкций и лишь после того, как руководство ЕС пошло на определённые уступки.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце прошлого года все белорусские банки под угрозой из-за расширения действующих экономических санкций США. В санкционные списки попали более 50 российских банков, однако последствия этого шага американских властей в будущем на себе могут ощутить не только клиенты этих финансовых учреждений, но и банков других государств, подключённых к недавно созданной системе передачи финансовых сообщений (СПФС), которая позиционируется как российская альтернатива SWIFT.

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