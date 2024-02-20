Совмин предложил полностью отвязать цены и тарифы в Беларуси от курса доллара

Опубликовано: 20.02.2024 11:27 , Обновлено: 20.02.2024

Совет министров Беларуси внёс изменения в свою программу деятельности на ближайший год. В новой редакции документа, официально опубликованного во вторник, 20 февраля, прописали полный отказ от привязки цен и тарифов в Беларуси к курсу доллара, а также анонсировали изменение действующей системы ценового регулирования.

Так, в программу деятельности правительства включили “исключение возможности установления цен, тарифов и иных платежей в иностранной валюте, а также их привязки к иностранной валюте”. Полностью отказаться от привязки к доллару чиновники планируют к декабрю 2025 года. Для этого министрам профильных ведомств за оставшиеся неполные два года предстоит внести соответствующие изменения в законодательные акты и провести ревизию нормативных правовых актов.

Ещё одним значимым дополнением программы правительства стал планомерный переход к “управляемому механизму ценового регулирования”. Для этого министру антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) в течение 2024 года поручили провести “поэтапную трансформацию системы ценового регулирования”, оставив при этом действующее сейчас “точечное регулирование цен”.

С этой же целью руководителям МАРТ и Министерства жилищно-коммунального хозяйства, а также председателям облисполкомов и Минского горисполкома поручили в феврале 2024 года установить тарифы на жилищно-коммунальные услуги, “исходя из обязательного экономического обоснования повышения тарифов и поддержания достигнутого 100-процентного уровня возмещения населением затрат на оказание обозначенных услуг”.

Ранее Телеграф сообщил, что министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов 19 февраля на итоговой коллегии ведомства рассказал, стоимость каких товаров и услуг, регулируемых государством, помимо тарифов на жилищно-коммунальные услуги, планируют поднять в Беларуси в 2024 году. Все изменения возможные закреплены в так называемой “тарифной тетради” ведомства.

Богданов рассказал, какие тарифы, кроме ЖКХ, в Беларуси повысят в 2024 году