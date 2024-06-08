До 7800 рублей. БелАЭС опубликовала больше 100 вакансий. Какую работу и зарплаты предложила?

Опубликовано: 08.06.2024 17:07 , Обновлено: 08.06.2024

Белорусская атомная электростанция (БелАЭС) разместила на портале государственной службы занятости больше 100 вакансий. Telegraf.news посмотрел, какие зарплаты предложило предприятие и кому готово платить 7849 рублей в месяц.

Так, станция ищет инструктора по подготовке персонала АЭС первой квалификационной категории. Зарплата для него - 1618 - 2525 рублей. Кандидат должен иметь высшее образование и опыт работы от пяти лет. Работать нужно будет в одну смену на территории БелАЭС в агрогородке Ворняны Островецкого района Гродненской области.

Также предприятию требуется электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций шестого разряда. Из требований к кандидату - только профессионально-техническое образование. Зарплату электрослесарю предложили на уровне 1311 - 2045 рублей. Работа также односменная и также на территории станции.

Еще БелАЭС разместила вакансию начальника смены. От соискателя требуется высшее образование и опыт работы от 10 лет. Этому специалисту пообещали зарплату размером 5198 - 7849 рублей. Работать нужно будет на полную ставку в три смены.

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Лаборанту химического анализа пятого разряда предприятие предложило зарплату от 1167 до 2078 рублей. Среди требований - только профессионально-техническое образование. Как и начальнику смены, работать нужно будет в три смены на территории станции.

Также БелАЭС ищет ведущего специалиста в центр кибербезопасности. Зарплата для этого сотрудника - 2035 - 3175 рублей. От кандидата требуется высшее образование и опыт работы от пяти лет. Режим работы односменный.

Кроме того, предприятию требуется начальник смены блока АЭС. Пообещали зарплату от 5061 до 7389 рублей. Соискатель должен иметь высшее образование и опыт работы от 10 лет. Работать нужно будет на территории предприятия в три смены.

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И еще одна вакансия от БелАЭС - машинист средств малой механизации четвертого разряда. Ему нужно будет работать в одну смену на участке по обслуживанию и эксплуатации лифтов и грузопассажирских подъемников. Из требований - только профессионально-техническое образование, зарплата для машиниста - 1059 – 1706 рублей.

[info_b]Со всеми вакансиями Белорусской атомной электростанции можно ознакомиться на портале государственной службы занятости. [/info_b]

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