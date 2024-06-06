Зарплата - 20 - 30 тыс. рублей. Белорусам предложили вакансию советника. Кого надо консультировать?

Опубликовано: 06.06.2024 17:48 , Обновлено: 06.06.2024

На портале государственной службы занятости появилась вакансия советника с зарплатой от 20 до 30 тыс. рублей. Работу предложила частная компания China Merchants Investments Limited.

В информации о вакансии уточнили, что ищут советника по международным и инвестиционным вопросам. Требования к соискателю следующие: высшее образование, опыт работы от пяти лет и знание китайского языка.

Работать нужно будет на полную ставку на территории китайско-белорусского индустриального парка “Великий Камень” в Смолевичском районе Минской области. Консультировать, вероятно, нужно будет руководство компании.

Кстати, эта же фирма разместила также вакансию специалиста по развитию регионального сотрудничества. Кандидат должен иметь высшее образование, опыт работы от трех лет и знать китайский язык. Специалисту пообещали зарплату от 4800 до 5000 рублей.

Работать нужно будет на полставки также на территории индустриального парка “Великий Камень”.

Ранее Telegraf.news рассказывал о еще одной вакансии с “лакомой” зарплатой в 10 - 15 тыс. рублей. Компания «МарсКарс» ищет менеджера по внешнеэкономическим связям. Среди прочего в обязанности сотрудника входит консультация клиентов и продажа товаров фирмы.

Зарплата — от 10 до 15 тыс. рублей. Белорусам предложили вакансию в сфере продаж. Что нужно делать?