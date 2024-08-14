До 76%. Белорусские торговые сети обрушили цены на гречку и макароны. Куда пойти за покупками?

Опубликовано: 14.08.2024 17:24 , Обновлено: 14.08.2024

Летом к салату из овощей, собранных на даче, не помешает хороший гарнир. Классический вариант - гречка или макароны. Посмотрели, какие скидки на этот товар установили белорусские торговые сети.

Edostavka

Вот на какие марки гречки и макарон снизили цены в сервисе Edostavka:

Крупа греч­не­вая «При­ят­но­го аппе­ти­та», 700 г - 2,05 рубля (-18%). Греч­не­вые хлопья Gusto, 400 г - 2,39 рубля (-31%). Крупа греч­не­вая Gusto ядрица, 800 г - 1,69 рубля (-17%). Ма­ка­рон­ные из­де­лия «Ще­бе­кин­ски­е» рожки, 450 г - 2,15 (-13%). Ма­ка­рон­ные из­де­лия Pasta Zara № 57, 500 г - 2,79 (-14%). Ма­ка­рон­ные из­де­лия Pasta Zara №4 спа­гет­ти, 500 г - 2,79 (-11%). Ма­ка­рон­ные из­де­лия Pasta Zara №46, 500 г - 2,79 (-11%). Ма­ка­рон­ные из­де­лия Delverde №32, 500 г - 6,69 (-13%).

“Гиппо”

Вот какие скидки предложили на макароны и гречку в интернет-магазине торговой сети “Гиппо”:

крупа гречневая быстроразваривающаяся “Столичная мельница”, 900 г - 2,29 рубля (-17%),

рубля (-17%), крупа гречневая быстроразваривающаяся “Эколайн”, 900 г - 1,79 (-15%),

(-15%), крупа гречневая ядрица экологическая Bionaturalis, 800 г - 15,99 (-29%),

(-29%), ланч-микс (гречка, перловая крупа, чечевица, черный тмин), 4 пакетика по 100 г - 2,99 (-76%),

(-76%), макаронные изделия Barilla каннеллони, группа А, 250 г - 6,99 рубля (-25%),

рубля (-25%), макаронные изделия “Макфа” улитки, 400 г - 1,99 (-34%),

(-34%), макаронные изделия “Макфа” спирали, 400 г - 1,99 (-34%),

(-34%), макаронные изделия “Макфа” вермишель, 400 г - 1,99 (-34%),

(-34%), макаронные изделия “Макфа” витки, 400 г - 1,99 (-34%),

(-34%), макаронные изделия “Макфа” вермишель длинная, 400 г - 1,99 (-34%),

(-34%), макаронные Изделия Spighe di Campo спагетти, 500 г - 2,99 (-31%),

(-31%), макаронные изделия Spighe di Campo перья, 500 г - 2,99 (-31%),

(-31%), макаронные изделия Spighe di Campo спирали, 500 г - 2,79 (-35%),

(-35%), макаронные изделия Spighe di Campo рожки, 500 г - 2,99 (-31%),

(-31%), макаронные изделия Spighe di Campo ракушки, 500 г - 2,99 (-34%),

(-34%), макаронные изделия Spighe di Campo вермишель, 500 г - 2,99 (-31%).

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“Соседи”

В магазинах сети “Соседи” по 27 августа на акции крупа гречневая ядрица “Карачиха” (за 700 г - 1,69 рубля, -14%), макаронные изделия “Пастораль” (рожки, 900 г - за 1,39 рубля (-12%)), макаронные изделия Federici № 59 и № 66 (улитки, 500 г - 1,99 рубля, бантики, 400 г - 1,99 ).

“Корона”

В магазинах сети “Корона” также снизили цены на макароны и гречку. Вот какие предложения:

Макаронные изделия Grand di Pasta Fusilli, 450 г - 2,49 рубля. Макаронные изделия Grand di Pasta Penne Rigate, 450 г - 2,49 . Макаронные изделия Grand di pasta Spaghetti, 450 г - 2,49 . Макаронные изделия Reggia Спагетти №19, 500 г - 3,99 . Макаронные изделия Reggia перья №34, 500 г - 3,69 . Макаронные изделия Reggia ригати №60, 500 г - 3,69 . Крупа гречневая ядрица “Панскi гатунак”, 800 г - 2,11 . Крупа гречневая ядрица “Меленка”, 800 г - 1,99 .

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“Грошык” и “Алми”

В дискаунтерах “Грошык” по 18 августа на акции макароны “Щебекинские” (рожки, спирали, 450 г - 1,99 рубля) и гречка “Бабушкина кухня” (700 г - 1,39 ).

В универсамах и гастрономах “Алми” также по 18 августа снизили стоимость крупы гречневой “Благая” (800 г - 1,69 рубля), а в супермаркетах сети скидка на макаронные изделия Barilla в ассортименте (400 - 450 г - 3,29 рубля).

Ранее Telegraf.news рассказывал, что белорусские торговые сети снизили цены на колбасы в августе, причем на продукцию разных видов: сыровяленую, сырокопченую, вареную, варено-копченую, полусухую. К примеру, по 20 августа в магазинах сети Green на акции колбаса «Гродненская с телятиной» (1 кг - 8,79 рубля) и колбаса «Испанская сыровяленая» (150 г - 9,99 рубля).

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