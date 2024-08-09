До 53%. Белорусские магазины обрушили цены на масло, приправы и соусы. Где выгодно закупиться?

Опубликовано: 09.08.2024 19:05 , Обновлено: 25.04.2025

Выходные - отличный повод порадовать себя и близких легким летним салатом из овощей или приготовить котлеты, запечь мясо. Кроме основных ингредиентов, эти блюда включают приправы, специи, масло, соусы. Посмотрели, какие скидки на такие товары предусмотрели белорусские магазины.

“Корона”

В магазинах сети “Корона” мы нашли такие скидки (действуют до 15 августа):

Масло оливковое Pietro Coricelli, 500 мл - 35,99 рубля (-30%). Топпинг соевый “СП Мирный”, 0,22 л - 3,29 (-48%). Соус терияки “Сэн сой премиум”, 320 г - 4,29 (-51%). Соус соевый “Сэн сой классический”, 250 мл - 2,1 (-51%). Соус соевый “Сэн сой легкий”, 250 мл - 2,1 (-51%). Перец “Спец” черный горошек, 20 г - 1,54 (-50%). Лавровый лист “Спец” сухой, 10 г - 0,94 рубля (-50%). Чеснок “Спец” сушеный гранулированный, 20 г - 0,99 (-50%). Гвоздика “Спец” целая, 15 г - 2,64 (-50%). Кориандр “Спец” целый, 15 г - 0,89 (-50%). Перец “Знак качества” черный молотый, 50 г - 1,19 (-53%). Приправа Cykoria для шашлыка, 30 г - 1,49 (-50%). Приправа Kotanyi для гриля и шашлыка, 30 г - 1,63 (-50%). Приправа Kotanyi французские травы, 17 г - 1,63 (-50%).

Edostavka

Порадовал также низкими ценами своих покупателей сервис Edostavka. Вот что на акции:

соус устрич­ный Jade Bridge, 280 г - 4,69 рубля (-42%).

рубля (-42%). соус Sen Soy тон­ка­цу, 350 г - 5,99 рубля (-37%).

рубля (-37%). соус Sen Soy черный перец, 320 г - 5,99 (-37%).

(-37%). соус Aroy-D кисло-слад­кий, 215 мл - 5,69 (-45%).

(-45%). соус соевый Food Collection Light, 250 мл - 2,89 (-22%).

(-22%). соус баль­за­ми­че­ский Papadimitriouс с апель­си­ном и ли­мо­ном, 250 мл - 20,99 (-10%).

(-10%). при­пра­ва уни­вер­саль­ная Beebar, 0,04 кг - 1,99 (-13%).

Белорусские магазины объявили скидки до 27% на колбасы. Где закупиться сырокопченой, а где — вареной?

“Гиппо”

Вот какие товары для вкусного ужина можно приобрести в интернет-магазине “Гиппо”:

Масло оливковое “Luglio Помас”, 1 л - 29,99 рубля (-19%). Масло оливковое “Luglio Экстра Вирджин”, 0,5 л - 32,79 рубля (-18%). Масло оливковое Borges Extra Virgin, нерафинированное, 0,5 л - 29,99 (-19%). Масло подсолнечное “Золотая семечка” рафинированное дезодорированное, 1 л - 4,39 (-8%). Приправа “Лидкон” для курицы, 30 г - 0,79 (-28%). Приправа “Лидкон” для мяса, 30 г - 0,79 (-28%). Приправа “4 перца Kotanyi”, 20 г - 2,99 (-21%). Приправа “4 перца Kotanyi”, 35 г - 9,99 (-24%). Приправа “Чеснок Kotanyi”, 48 г - 9,99 (-20%). Приправа для гриля Gurmina, 40 г - 2,09 (-25%). Приправа для домашней колбасы Gurmina, 40 г - 2,09 (-25%). Приправа для рыбы Gurmina, 40 г - 2,09 (-25%). Приправа для сала Gurmina, 40 г - 2,09 (-25%). Приправа пряный хмели-сунели “Спец”, 30 г - 0,99 (-48%). Соус оригинальный Перечный китайский сладкий “Камако”, 180 г - 2,59 (-30%). Соус Astoria кисло-сладкий, 200 г - 3,19 рубля (-15%). Соус майонезный Сливочно-чесночный “Delikat’e Камако”, 210 г - 2,09 (-43%). Соус томатный Reggia наполетана, 350 г - 4,29 (-36%).

Green

В сети магазинов Green тоже объявили скидки по 20 августа на эти товары:

чеснок сушеный кусочками “Местное известное”, 20 г - 1,39 рубля.

рубля. масло подсолнечное “Местное известное” нерафинированное, 500 мл - 12,59 .

. соус Heinz в ассортименте, 200 г - 3,99 .

. соус “Кухмастер” аджика, барбекю, 160 г - 2,99 .

Белорусам предложили покупать шоколад, конфеты и батончики со скидкой до 40% весь август. Где на акции 56 сладостей?

“Санта”

Вот на что снизили цены также по 20 августа в магазинах “Санта”:

Масло оливковое Ybarra Extra Virgen 0,75 л - 43,99 рубля. Соус “Камако” китайский перечный сладкий, 180 г - 2,79 . Соус “Камако” китайский перечный барбекю BBQ, 180 г - 2,79 . Соус Brivio Classic с бальзамическим уксусом, 250 мл - 9,99 . Соус Brivio с белым трюфелем, 250 мл - 9,99 .

“Грошык”

В магазинах сети “Грошык” по 20 августа действует акция на масло оливковое Grande Oliva extra virgin (1 л - 48,99 рубля), масло подсолнечное Gusto рафинированное (900 мл - 3,49 ) и соус соевый Sen soy классический (250 мл - 2,59 ).

Ранее Telegraf.news рассказывал, что белорусские торговые сети временно снизили цены на популярные продукты питания в августе. Например, мясо и сыры можно купить со скидкой до 23 — 27%. Кроме того, в некоторых магазинах появились макароны по цене 1,39 рубля за 900 г.

Скидки на мясо и сыры до 27%. Гастрономы предупредили белорусов о временном падении цен на продукты. Где найти макароны за 1,39 рубля?