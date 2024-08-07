Белорусские магазины объявили скидки до 27% на колбасы. Где закупиться сырокопченой, а где - вареной?
Белорусские торговые сети снизили цены на колбасы в августе, причем на продукцию разных видов: сыровяленую, сырокопченую, вареную, варено-копченую, полусухую. Посмотрели, где можно выгодно купить колбасу для бутербродов и не только.
Edostavka
Так, по неплохой цене можно купить колбасу сейчас в сервисе Edostavka. Вот что на акции:
- Колбаса сыровяленая «Царская новая» полусухая, высший сорт, 1 кг - 23,19 рубля (-21%).
- Колбаса сырокопченая «Брауншвейгская», высший сорт, 1 кг - 32,99 рубля (-14%).
- Колбаса сыровяленая «Фуэт» салями, высший сорт, 180 г - 7,69 (-15%).
- Колбаса сыровяленая «Оригинальная свиная», высший сорт, 1 кг - 22,49 (-14%).
- Колбаса сырокопченая «Прованская», высший сорт, 180 г - 5,99 (-20%).
- Колбаса сырокопченая «Мясная История» флорентийская и пепперони, полусухая, 100 г - 4,49 (-15%).
- Колбаса варено-копченая «Галерея вкуса» ореховая, высший сорт, 380 г - 4,49 рубля (-15%).
- Колбаса сырокопченая полусухая «Мясная История Бергамо” и “Романьоло”, 100 г - 5,25 (-15%).
- Колбаса варено-копченая «Сервелат Пражский», высший сорт, 1 кг - 13,09 (-23%).
- Колбаса вареная «С салом», высший сорт, 390 г - 4,09 (-13%).
- Колбаса сыровяленая «Венецианская элит», 1 кг - 28,69 рубля (-18%).
“Гиппо”
Скидки на разные виды колбас предложили также в интернет-магазине сети “Гиппо”:
- колбаса свиная “Для барбекю”, полуфабрикат, охлажденная, 1 кг - 7,99 рубля (-27%),
- колбаса “Ореховая” из мяса птицы, варено-копченая, высший сорт, 380 г - 4,79 рубля (-6%),
- колбаса Baron Appetitoff варено-копченая, высший сорт, 1 кг - 13,89 рубля (-4%).
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Green и “Корона”
По 20 августа в магазинах сети Green на акции колбаса “Гродненская с телятиной” (1 кг, 8,79 рубля) и колбаса “Испанская сыровяленая” (150 г, 9,99 рубля).
[info_b]Для сравнения: в сервисе Edostavka 580-граммовая колбаса вареная «Гродненская» с телятиной стоит 6,71 рубля.[/info_b]
А в магазинах “Короны” установили по 15 августа скидку на колбасу “Сельская” в оболочке. Один килограмм полуфабриката стоит 10,32 рубля (-20%).
“Соседи”
Торговая сеть “Соседи” снизила стоимость следующих видов колбас:
- Колбаса “Валенсия” сыровяленая, высший сорт, 1 кг - 21,99 рубля (-16%).
- Колбаса “Дымница”, высший сорт, 1 кг - 14,99 рубля (-17%).
- Сервелат “Европейский” варено-копченый, высший сорт, 1 кг - 12,99 (-12%).
- Колбаса “Тминная новая” варено-копченая, 1 кг - 10,99 (-12%).
- Салями “Волковысская новая” сырокопченая, высший сорт, 1 кг - 22,99 (-13%).
- Колбаса вареная “Гродненская” с телятиной, высший сорт, 1 кг - 8,99 рубля (-15%).
“Санта”
В магазинах торговой сети “Санта” тоже решили порадовать покупателей ценами на колбасы (действуют до 20 августа):
- колбаса вареная “Гродненская” с телятиной, высший сорт, 400 г - 3,49 рубля,
- колбаса вареная “Любимая”, высший сорт, 400 г - 1,99 рубля,
- колбаса “Мортаделла оригинальная” вареная, высший сорт, 1 кг - 8,99 ,
- колбаса “Царская новая” полусухая, сыровяленая, высший сорт, 1 кг - 23,49 ,
- колбаса салями “Праздничная по-волковысски”, сырокопченая, 1 кг - 23,49 .
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“Хит”
В магазинах “Хит” снизили цену по 18 августа на следующую колбасу:
- Колбаса вареная “Мортаделла новая”, высший сорт, 580 г - 5,49 рубля,
- Колбаса сыровяленая “Свиная по-домашнему”, высший сорт, 1 кг - 24,99 ,
- Колбаса сырокопченая “Оригинальная славянская новая”, 1 кг - 16,99 .
Ранее Telegraf.news рассказывал, что белорусские торговые сети временно снизили цены на популярные продукты питания в августе. Например, мясо и сыры можно купить со скидкой до 23 - 27%. Кроме того, в некоторых магазинах появились макароны по цене 1,39 рубля за 900 г.
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