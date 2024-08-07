Белорусские магазины объявили скидки до 27% на колбасы. Где закупиться сырокопченой, а где - вареной?

Опубликовано: 07.08.2024 16:40 , Обновлено: 25.04.2025

Белорусские торговые сети снизили цены на колбасы в августе, причем на продукцию разных видов: сыровяленую, сырокопченую, вареную, варено-копченую, полусухую. Посмотрели, где можно выгодно купить колбасу для бутербродов и не только.

Edostavka

Так, по неплохой цене можно купить колбасу сейчас в сервисе Edostavka. Вот что на акции:

Кол­ба­са сы­ро­вя­ле­ная «Цар­ская новая» по­лу­су­хая, выс­ший сорт, 1 кг - 23,19 рубля (-21%). Кол­ба­са сы­ро­коп­че­ная «Бра­ун­швейг­ска­я», высший сорт, 1 кг - 32,99 рубля (-14%). Кол­ба­са сы­ро­вя­ле­ная «Фуэт» салями, высший сорт, 180 г - 7,69 (-15%). Кол­ба­са сы­ро­вя­ле­ная «Ори­ги­наль­ная сви­на­я», выс­ший сорт, 1 кг - 22,49 (-14%). Кол­ба­са сы­ро­коп­че­ная «Про­ван­ска­я», выс­ший сорт, 180 г - 5,99 (-20%). Кол­ба­са сы­ро­коп­че­ная «Мяс­ная Ис­то­ри­я» фло­рен­тий­ская и пеппе­ро­ни, по­лу­су­хая, 100 г - 4,49 (-15%). Кол­ба­са варено-коп­че­ная «Га­ле­рея вкуса» оре­хо­вая, высший сорт, 380 г - 4,49 рубля (-15%). Кол­ба­са сы­ро­коп­че­ная по­лу­су­хая «Мяс­ная Ис­то­ри­я Бер­га­мо” и “Ро­ма­ньо­ло”, 100 г - 5,25 (-15%). Кол­ба­са варено-коп­че­ная «Сер­ве­лат Праж­ский», высший сорт, 1 кг - 13,09 (-23%). Кол­ба­са ва­ре­ная «С салом», высший сорт, 390 г - 4,09 (-13%). Кол­ба­са сы­ро­вя­ле­ная «Ве­не­ци­ан­ская элит», 1 кг - 28,69 рубля (-18%).

“Гиппо”

Скидки на разные виды колбас предложили также в интернет-магазине сети “Гиппо”:

колбаса свиная “Для барбекю”, полуфабрикат, охлажденная, 1 кг - 7,99 рубля (-27%),

рубля (-27%), колбаса “Ореховая” из мяса птицы, варено-копченая, высший сорт, 380 г - 4,79 рубля (-6%),

рубля (-6%), колбаса Baron Appetitoff варено-копченая, высший сорт, 1 кг - 13,89 рубля (-4%).

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Green и “Корона”

По 20 августа в магазинах сети Green на акции колбаса “Гродненская с телятиной” (1 кг, 8,79 рубля) и колбаса “Испанская сыровяленая” (150 г, 9,99 рубля).

[info_b]Для сравнения: в сервисе Edostavka 580-граммовая кол­ба­са ва­ре­ная «Грод­нен­ска­я» с те­ля­ти­ной стоит 6,71 рубля.[/info_b]

А в магазинах “Короны” установили по 15 августа скидку на колбасу “Сельская” в оболочке. Один килограмм полуфабриката стоит 10,32 рубля (-20%).

“Соседи”

Торговая сеть “Соседи” снизила стоимость следующих видов колбас:

Колбаса “Валенсия” сыровяленая, высший сорт, 1 кг - 21,99 рубля (-16%). Колбаса “Дымница”, высший сорт, 1 кг - 14,99 рубля (-17%). Сервелат “Европейский” варено-копченый, высший сорт, 1 кг - 12,99 (-12%). Колбаса “Тминная новая” варено-копченая, 1 кг - 10,99 (-12%). Салями “Волковысская новая” сырокопченая, высший сорт, 1 кг - 22,99 (-13%). Колбаса вареная “Гродненская” с телятиной, высший сорт, 1 кг - 8,99 рубля (-15%).

“Санта”

В магазинах торговой сети “Санта” тоже решили порадовать покупателей ценами на колбасы (действуют до 20 августа):

колбаса вареная “Гродненская” с телятиной, высший сорт, 400 г - 3,49 рубля,

рубля, колбаса вареная “Любимая”, высший сорт, 400 г - 1,99 рубля,

рубля, колбаса “Мортаделла оригинальная” вареная, высший сорт, 1 кг - 8,99 ,

, колбаса “Царская новая” полусухая, сыровяленая, высший сорт, 1 кг - 23,49 ,

, колбаса салями “Праздничная по-волковысски”, сырокопченая, 1 кг - 23,49 .

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“Хит”

В магазинах “Хит” снизили цену по 18 августа на следующую колбасу:

Колбаса вареная “Мортаделла новая”, высший сорт, 580 г - 5,49 рубля, Колбаса сыровяленая “Свиная по-домашнему”, высший сорт, 1 кг - 24,99 , Колбаса сырокопченая “Оригинальная славянская новая”, 1 кг - 16,99 .

Ранее Telegraf.news рассказывал, что белорусские торговые сети временно снизили цены на популярные продукты питания в августе. Например, мясо и сыры можно купить со скидкой до 23 - 27%. Кроме того, в некоторых магазинах появились макароны по цене 1,39 рубля за 900 г.

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