Белорусские торговые сети объявили скидки до 49% на рыбу, консервы и креветки. Где купить по хорошей цене?

Опубликовано: 25.07.2024 14:06 , Обновлено: 25.07.2024

Белорусские торговые сети снизили цены до 49% на рыбу, креветки, рыбные консервы и не только. И если где-то акция будет действовать до августа, то в сервисе edostavka и магазинах "Санта" завершится уже в июле.

Так, в интернет-магазине “Гиппо” можно заказать кило аргентинских красных креветок за 42,99 рубля по скидке 49%. Упаковка на 500 г королевских креветок в панцире VANNAMEI стоит здесь 31,99 рубля (-19%). Кило белоногих креветок в панцире с головой продают за 21,99 рубля (скидка - 42%), а замороженную красную аргентинскую креветку - за 36,99 рубля (-18%).

Также в интернет-магазине “Гиппо” можно купить со скидкой 20% консервы “Килька с овощами по-гавайски” за 2,99 рубля (240 г).

Edostavka

А вот edostavka представила широкий перечень рыбной продукции по сниженным ценам. Так, кило охлажденной, потрошеной с головой форели можно купить со скидкой 37% за 34,99 рубля. А килограмм филе малосоленой радужной форели “Виталюр” стоит 69,99 рубля (скидка - 22%). Вот еще рыбная продукция со скидками на edostavka:

консервы рыбные “Сохраним традиции” (балтийская килька в томатном соусе, 240 г) - 2,29 рубля (-28%),

консервы рыбные “Сохраним традиции” (сардина атлантическая натуральная, 240 г) - 4,29 рубля (-21%),

минтай мороженый “РыбаХит”, 1 кг - 5,45 (-19%),

замороженное филе хека VICI, 300 г - 8,19 (-25%),

печень атлантической трески Food Collection, 120 г - 7,79 рубля (-21%),

кре­вет­ка се­вер­ная «Море от John Dory» с го­ло­вой в пан­ци­ре, 500 г - 22,99 (-19%),

кре­вет­ки VICI ко­ро­лев­ские, варено-мо­ро­же­ные в пан­ци­ре, 1 кг - 19,99 (-27%),

кон­сер­вы рыбные «За Ро­ди­ну» (скум­брия ат­лан­ти­че­ская в масле, 230 г) - 3,89 (-30%),

икра гор­бу­ши зер­ни­стая «Со­вьет», 105 г - 11,99 (-29%),

мороженое филе тунца желтоперого, 500 г - 11,49 рубля (-14%),

малосоленый филе-кусок форели радужной «Ба­рен­це­во», 200 г - 11,99 (-17%),

тунец Gusto, филе без кожи, ку­соч­ки в рас­ти­тель­ном масле, 185 г - 5,39 рубля (-22%),

филе лосося ат­лан­ти­че­ско­го «Море от John Dory» на коже, за­мо­ро­же­нное, 250 г - 21,99 рубля (-27%).

[info_b]Полный список рыбной продукции от edostavka на акции - по ссылке. Но есть одно “но”. Акция завершается 25 июля. [/info_b]

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Green

В магазинах сети Green продается по 6 августа на акции филе-кусок форели “Местное известное” за 17,99 рубля (300 г), также предлагают купить филе горбуши с кожей (600 г) и филе хека без кожи (тоже 600 г) этой же марки. Кроме того, Green объявил скидки на:

филе горбуши, 1 кг - 15,99 рубля,

скумбрия, 1 кг - 7,79,

филе камбалы Polar порционное, 400 г - 10,99 рубля,

филе куски-форели “Океан в подарок”, 200 г - 8,99 рубля,

стейк трески, 600 г - 14,99 рубля,

и не только (полный перечень - в листовке).

“Санта”

25 июля по скидке можно купить также рыбную продукцию в сети магазинов “Санта”:

мидии “Санта Бремор” в заливке, 180 г - 3,29 рубля,

стейк форели “Санта Бремор” замороженный, 400 г - 19,99 рубля,

шпроты “Русский рыбный мир” в масле из балтийской кильки, 240 г - 3,69,

паштет шпротный “Морская радуга” из кильки и салаки горячего копчения, 160 г - 1,29.

“Корона”

В магазинах “Короны” из рыбной продукции сейчас и по 29 июля на скидке:

радужная форель, 1 кг - 35,67 рубля,

филе сайды, 2 кг - 16,95,

котлеты рыбные “Мурманские”, 300 г - 7,84 рубля,

филе сельди атлантической “Матиас XXL”, 300 г - 5,47,

печень трески натуральная Westfjords, 115 г - 9,99 рубля,

мясо мидии чилийской в заливке, 180 г - 2,89 рубля,

и не только (подробнее - на сайте торговой сети).

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Prostore

А вот по каким сниженным ценам по 5 августа предлагают рыбную продукцию в магазинах сети Prostore:

Скумбрия замороженная, 1 кг - 7,99 рубля.

Филе минтая мороженое, 1 кг - 11,99 рубля.

Окунь морской золотистый охлажденный, 1 кг - 27,99.

Фарш трески свежемороженый, 750 г - 11,49.

Скумбрия атлантическая подкопченная, 1 кг - 19,99 рубля.

Ранее Telegraf.news сообщал, что кондитерская фабрика «Спартак» снизила цены на 50% и даже больше на несколько своих товаров. Так, среди прочего по выгодной цене в фирменных магазинах производителя можно купить молочный шоколад Za Spartak с дробленым фундуком (цена — 1,49 рубля). В компании предупредили, что количества товара, на который распространяется акция, ограничено.

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