Белорусские торговые сети объявили скидки до 49% на рыбу, консервы и креветки. Где купить по хорошей цене?
Белорусские торговые сети снизили цены до 49% на рыбу, креветки, рыбные консервы и не только. И если где-то акция будет действовать до августа, то в сервисе edostavka и магазинах "Санта" завершится уже в июле.
Так, в интернет-магазине “Гиппо” можно заказать кило аргентинских красных креветок за 42,99 рубля по скидке 49%. Упаковка на 500 г королевских креветок в панцире VANNAMEI стоит здесь 31,99 рубля (-19%). Кило белоногих креветок в панцире с головой продают за 21,99 рубля (скидка - 42%), а замороженную красную аргентинскую креветку - за 36,99 рубля (-18%).
Также в интернет-магазине “Гиппо” можно купить со скидкой 20% консервы “Килька с овощами по-гавайски” за 2,99 рубля (240 г).
Edostavka
А вот edostavka представила широкий перечень рыбной продукции по сниженным ценам. Так, кило охлажденной, потрошеной с головой форели можно купить со скидкой 37% за 34,99 рубля. А килограмм филе малосоленой радужной форели “Виталюр” стоит 69,99 рубля (скидка - 22%). Вот еще рыбная продукция со скидками на edostavka:
- консервы рыбные “Сохраним традиции” (балтийская килька в томатном соусе, 240 г) - 2,29 рубля (-28%),
- консервы рыбные “Сохраним традиции” (сардина атлантическая натуральная, 240 г) - 4,29 рубля (-21%),
- минтай мороженый “РыбаХит”, 1 кг - 5,45 (-19%),
- замороженное филе хека VICI, 300 г - 8,19 (-25%),
- печень атлантической трески Food Collection, 120 г - 7,79 рубля (-21%),
- креветка северная «Море от John Dory» с головой в панцире, 500 г - 22,99 (-19%),
- креветки VICI королевские, варено-мороженые в панцире, 1 кг - 19,99 (-27%),
- консервы рыбные «За Родину» (скумбрия атлантическая в масле, 230 г) - 3,89 (-30%),
- икра горбуши зернистая «Совьет», 105 г - 11,99 (-29%),
- мороженое филе тунца желтоперого, 500 г - 11,49 рубля (-14%),
- малосоленый филе-кусок форели радужной «Баренцево», 200 г - 11,99 (-17%),
- тунец Gusto, филе без кожи, кусочки в растительном масле, 185 г - 5,39 рубля (-22%),
- филе лосося атлантического «Море от John Dory» на коже, замороженное, 250 г - 21,99 рубля (-27%).
[info_b]Полный список рыбной продукции от edostavka на акции - по ссылке. Но есть одно “но”. Акция завершается 25 июля. [/info_b]
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Green
В магазинах сети Green продается по 6 августа на акции филе-кусок форели “Местное известное” за 17,99 рубля (300 г), также предлагают купить филе горбуши с кожей (600 г) и филе хека без кожи (тоже 600 г) этой же марки. Кроме того, Green объявил скидки на:
- филе горбуши, 1 кг - 15,99 рубля,
- скумбрия, 1 кг - 7,79,
- филе камбалы Polar порционное, 400 г - 10,99 рубля,
- филе куски-форели “Океан в подарок”, 200 г - 8,99 рубля,
- стейк трески, 600 г - 14,99 рубля,
- и не только (полный перечень - в листовке).
“Санта”
25 июля по скидке можно купить также рыбную продукцию в сети магазинов “Санта”:
- мидии “Санта Бремор” в заливке, 180 г - 3,29 рубля,
- стейк форели “Санта Бремор” замороженный, 400 г - 19,99 рубля,
- шпроты “Русский рыбный мир” в масле из балтийской кильки, 240 г - 3,69,
- паштет шпротный “Морская радуга” из кильки и салаки горячего копчения, 160 г - 1,29.
“Корона”
В магазинах “Короны” из рыбной продукции сейчас и по 29 июля на скидке:
- радужная форель, 1 кг - 35,67 рубля,
- филе сайды, 2 кг - 16,95,
- котлеты рыбные “Мурманские”, 300 г - 7,84 рубля,
- филе сельди атлантической “Матиас XXL”, 300 г - 5,47,
- печень трески натуральная Westfjords, 115 г - 9,99 рубля,
- мясо мидии чилийской в заливке, 180 г - 2,89 рубля,
- и не только (подробнее - на сайте торговой сети).
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Prostore
А вот по каким сниженным ценам по 5 августа предлагают рыбную продукцию в магазинах сети Prostore:
- Скумбрия замороженная, 1 кг - 7,99 рубля.
- Филе минтая мороженое, 1 кг - 11,99 рубля.
- Окунь морской золотистый охлажденный, 1 кг - 27,99.
- Фарш трески свежемороженый, 750 г - 11,49.
- Скумбрия атлантическая подкопченная, 1 кг - 19,99 рубля.
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