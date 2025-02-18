Зарплата до 3800 рублей. Минский метрополитен позвал на работу более 400 белорусов. Какие вакансии предложил?

Опубликовано: 18.02.2025 13:46 , Обновлено: 18.02.2025

Минский метрополитен позвал на работу более 400 белорусов, предложив им в совокупности около 70 вакансий. На сайте государственной службы занятости, где опубликовали подробности, сказано, что зарплата на некоторых позициях доходит до 3855 рублей. Журналисты Telegraf.news изучили самые лакомые вакансии и требования к ним.

Так, самую большую зарплату по состоянию на 18 февраля предложили начальнику отдела охраны труда — 3855 рублей (правда, до вычета налогов или после, непонятно). Работа предусматривает постоянный характер труда и одну смену. Взамен у соискателя должно быть высшее образование и 5 лет опыта. Другие требования в описании вакансии не указаны.

Немного меньший доход готовы предложить машинисту электропоезда — 3698-3711 рублей. При этом Минскому метрополитену требуются сразу 8 человек. Работа также предусматривает постоянный характер труда, две смены и полноценную ставку. Взамен наниматель потребовал среднее специальное образование и… всё. По крайней мере, более подробной информации он не предоставил.

Кроме того, на предприятии актуальна вакансия маркшейдера. Работодателю нужен специалист с дипломом о высшем образовании и опытом 3 года. Если кандидатуру одобрят, придётся трудиться в одну смену за зарплату в пределах 3224-3224 рублей. Вакантно лишь одно место.

Электромеханику связи Минский метрополитен пообещал платить 2500 рублей. Взамен от соискателей требуется среднее специальное образование, опыт работы по техническому обслуживанию и наладке АТС, аппаратуры уплотнения, устройств связи, установок питания и линий связи. Свободно 7 мест.

Кроме того, на предприятие требуются:

дежурный по электродепо метрополитена (зарплата — 2563 рубля),

ведущий специалист по защите информации (зарплата — 2661 рубль),

оператор дефектоскопной тележки (зарплата — 2665-2846 рублей),

электромеханик (зарплата — 2484 рубля),

бригадир (зарплата — 2413-2975 рублей),

инженер-системотехник (зарплата — 2308 рублей),

машинист эскалатора (зарплата — 2258 рублей),

специалист по организации закупок (зарплата — 2243 рубля),

столяр (зарплата — 2121 рубль),

дежурный по станции (зарплата — 1976 рублей) и др.

[info_b]Полный список вакансий Минского метрополитена можно посмотреть на сайте государственной службы занятости населения, то есть здесь.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что РУП “Белпочта” опубликовала несколько вакансий для белорусов, которые находятся в поисках подработки. Так, в одну из столовых Минска требуются буфетчики, мойщики посуды, грузчики и уборщики. Обязательным условием для каждого из них является наличие санитарной книжки.

«Белпочта» позвала минчан на подработку по 4 направлениям. Сколько пообещали за 6 часов в день?