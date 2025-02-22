ЖКХ Минска предложило белорусам «работу мечты» с зарплатой от 1850 рублей на руки

Опубликовано: 22.02.2025 12:43 , Обновлено: 22.02.2025

Минское городское жилищное хозяйство предложило "присоединяйся к дружной семье ЖКХ столицы" тем, кто ищет "работу своей мечты". Посмотрели, каким специалистам и на каких условиях коммунальные службы Минска готовы платить зарплату от 1850 рублей на руки.

Перечень “вакансий мечты” с основными требованиями к кандидатам и условиям работы гособъединение “Минское городское жилищное хозяйство” опубликовало в своём официальном Telegram-канале. Среди них, в частности:

главный специалист отдела землеустройства и капитального ремонта дворовой территории (специалист по обращению с отходами);

главный специалист технического отдела;

главный специалист технического отдела (специалист по гражданской обороне).

Все три вакансии предполагают постоянную занятость с официальным трудоустройством. Потенциальным сотрудникам в ЖКХ столицы пообещали следующие обязательные условия:

социальный пакет;

стабильная заработная плата;

режим работы по графику: понедельник-четверг - 8:45-18:00, пятница - 8:45-16:45, с часовым обедом с 13:00 до 14:00.

Работая на таких условиях, как заявили в ЖКХ Минска, специалисты на указанных должностях смогут зарабатывать от 1850 рублей (сумма указана после вычета обязательных налогов).

Впрочем, в столичную коммунальную службу требуются не только начальники. Как следует из объявления, туда на постоянной основе готовы принять рабочих по комплексной уборке и содержанию домовладений (проще говоря - дворников, которые также отвечают за уборку подъездов жилых многоэтажек). Причём вакансии, судя по информации Telegram-канала, открыты во всех районах белорусской столицы.

На какие зарплаты могут претендовать соискатели по этим вакансиям, в ЖКХ Минска не уточнили, однако журналисты Telegraf.news изучили информацию, размещенную на портале государственной службы занятости вакансий, и выяснили, что зарплаты этих категорий работников (по крайней мере, в объявлениях работодателей) варьируются в диапазоне от 750 до 1800 рублей .

Именно такую зарплату предложил жилищно-эксплуатационный участок № 4 Советского района Минска уборщикам территорий (дворникам) и другим подобным работникам с общим средним образованием. Работа предполагает постоянную занятость в две смены.

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