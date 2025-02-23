Зарплата — 8500 рублей. Белорусам предложили работу без высшего образования. Но есть нюанс

Опубликовано: 23.02.2025 17:13 , Обновлено: 23.02.2025

Филиал "Электромонтажное управление №5 ОАО "Белэлектромонтаж", которое находится в Могилёве, опубликовало две вакансии с зарплатным предложением 8500 рублей. Среди плюсов — отсутствие необходимости в высшем образовании и, собственно, сам уровень дохода. Журналисты Telegraf.news разузнали, кем придётся работать и в чём состоит нюанс.

Согласно описанию вакансии техника, которую предприятие опубликовало на Интернет-портале государственной службы занятости, должность действительно не предусматривает наличие высшего образования — только профессионально-техническое.

Вместе с тем наниматель предложил работу в одну смену, потребовав взамен наличие опыта от года и самое главное — “знания по наладке автоматизированных систем отопления и кондиционирования воздуха, а также аэродинамике”.

Нюанс заключается в том, что работать придётся за пределами Беларуси: в описании чёрным по белому указано — командировки. Однако куда и как часто, почему-то решили не уточнять. Более подробной информации тоже, к сожалению, не предоставили.

Кроме того, филиал “Электромонтажное управление №5 ОАО “Белэлектромонтаж” находится в поисках техника по наладке и испытаниям с аналогичной зарплатой — 8500 рублей. Требования практически те же: опыт работы от года и профессионально-техническое образование.

Ожидаемо отличаются функции будущего сотрудника, которые заключаются в наладке автоматизированных систем управления, технологических процессов и телемеханики. Работа также предусматривает командировки.

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