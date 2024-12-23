До 49%. Белорусские магазины объявили скидки на утку, форель, курицу, креветки, торты. Где закупиться к праздникам?
Рождество и Новый год уже стучатся в двери к белорусам, а значит, нужно быть готовым отметить праздники. И конечно, без стола с вкусными блюдами не обойтись. Посмотрели, какие распродажи за неделю до начала 2025-го сделали белорусские магазины и где купить креветки, утку, икру, торты и не только со скидками до 49%.
Edostavka
Так, интернет-магазин Edostavka [link href=“https://edostavka.by/actions/crush-price?lc=3” target=“_blank” rel=“noopener”] обновил [/link] свои традиционные “крашцены”. Они будут действовать до 8:00 30 декабря . Многие из товаров как раз для праздничного стола:
- Окорок сыровяленый Le Jambon, хамон нарезанный, 70 г - 9,99 рубля (-15%).
- Скумбрия атлантическая мороженая, 1 кг - 9,59 рубля (-14%).
- Торт «Клубничный милкшейк» замороженный, 650 г - 18,99 (-13%).
- Торт «Трюфельное наслаждение», 800 г - 19,99 (-22%).
- Ананасы «Нежино» консервированные кольца в сиропе, 565 г - 4,79 (-11%).
- Клементин, 1 кг - 8,99 (-10%).
- Шпроты «За Родину» в масле, 160 г - 3,59 (-26%).
- Минтай Borealis филе мороженое, 750 г - 12,99 (-18%).
- Майонез «Золотая капля Провансаль люкс”, 200 г - 1,15 (-40%).
- Горошек зеленый Bonduelle нежный, 400 г - 4,99 (-18%).
- Кукуруза сладкая Bonduelle, 340 г - 5,49 (-10%).
- Форель «Океан в подарок» слабосоленая, филе-кусок, 150 г - 9,99 (-11%).
- Икра горбуши зернистая «Совьет», 105 г - 19,99 (-22%).
- Креветки VICI королевские варено-мороженые в панцире, 1 кг - 20,99 (-27%).
- Полуфабрикат из свинины «Котлетное мясо» охлажденный, 1 кг - 12,99 (-14%).
- Печенье мультизлаковое “BelVita мед и фундук”, 225 г - 3,59 (-49%).
- Тушка утенка «Улыбино» замороженная, 1-й сорт, 1 кг - 12,99 (-25%).
- Полуфабрикат «Дзержинка» цыпленок табака, охлажденный, 1 кг - 8,99 (-13%).
- Икра зернистая осетровая Admiral Husso Premium, 50 г - 159 рублей (-26%).
- И не только.
До 59,5%. Белорусам предложили «зимний марафон скидок» на конфеты и шоколад
Green
Тем временем торговая сеть Green [link href=“https://www.green-market.by/shares/novogodnyaya-rasprodazha” target=“_blank” rel=“noopener”] объявила [/link] новогоднюю распродажу и снизила на период по 31 декабря (на фрукты и овощи - по 29 декабря) в своих магазинах цены на:
- колбасу “Раубичскую премиум” сырокопченую высшего сорта - 22,99 рубля,
- маслины и оливки Veles без косточки, 300 г - 4,59,
- полендвицу и карбонад, 1 кг - 16,99,
- помело, 1 кг - 6,99,
- манго, 1 кг - 9,99,
- шейку для запекания, полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 25,99,
- капусту пекинскую, 1 кг - 3,99,
- икру лососевую “Совьет”, 105 г - 17,79,
- форель “Местное известное” слабосоленую, 200 г - 11,99,
- кукурузу сладкую Bonduelle, 425 г - 4,99,
- напиток Coca-Cola Classic, 1,5 л - 2,89.
“Гиппо”
Также закупиться к праздникам белорусам [link href=“https://gippo.by/clients/specoffers/” target=“_blank” rel=“noopener”] предложила [/link] торговая сеть “Гиппо”. На акции по 25 декабря грейпфрут, апельсин, пекинская капуста, голубика, киви, по 8 января - горошек зеленый и кукуруза, кофе, конфеты, утка (полуфабрикат), куриное филе, ветчина, колбасы, полендвица, форель, скумбрия, икра, креветки и не только. Цены можно посмотреть на скриншотах ниже.
Сразу две торговые сети объявили о «модернизации» своих магазинов в Минске
“Грошык”
В дискаунтерах “Грошык” по 5 января на “цуд-цане” тоже продукты, которые [link href=“https://groshyk.by/cud-cana/” target=“_blank” rel=“noopener”] пригодятся [/link] для подготовки праздничного стола:
- Мандарин, 1 кг - 5,59 рубля.
- Апельсин, 1 кг - 4,49.
- Авокадо, 1 кг - 9,49.
- Напиток Coca-Cola classic, 2 л - 3,39.
- Кукуруза консервированная Gusto сахарная, 400 г - 2,39.
- Оливки Iberica с лимоном, 280 г - 3,29.
- Ананасы «Нежино», кольца в сиропе, 565 г - 4,89.
- Консервы рыбные «Рыбная деревня», шпроты в масле, 160 г - 3,29.
- Цыпленок-бройлер, тушка охлажденная, 1 кг - 5,79.
- Свинина охлажденная, лопаточная часть на кости, 1 кг - 8,99.
- Бекон сырокопченый «Классический», 300 г - 6,99.
- И пр.
Ранее Telegraf.news писал, что министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов подписал 20 декабря решение о продлении социальных скидок для “уязвимых” категорий белорусов. Они будут действовать до апреля 2025 года в 14 торговых сетях.
Богданов подписал продление социальных скидок в белорусских торговых сетях до апреля 2025 года