До 49%. Белорусские магазины объявили скидки на утку, форель, курицу, креветки, торты. Где закупиться к праздникам?

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Опубликовано: 23.12.2024 17:31 , Обновлено: 25.04.2025

Рождество и Новый год уже стучатся в двери к белорусам, а значит, нужно быть готовым отметить праздники. И конечно, без стола с вкусными блюдами не обойтись. Посмотрели, какие распродажи за неделю до начала 2025-го сделали белорусские магазины и где купить креветки, утку, икру, торты и не только со скидками до 49%.

Edostavka

Так, интернет-магазин Edostavka [link href=“https://edostavka.by/actions/crush-price?lc=3” target=“_blank” rel=“noopener”] обновил [/link] свои традиционные “крашцены”. Они будут действовать до 8:00 30 декабря . Многие из товаров как раз для праздничного стола:

Окорок сы­ро­вя­ле­ный Le Jambon, хамон на­ре­зан­ный, 70 г - 9,99 рубля (-15%). Скум­брия ат­лан­ти­че­ская мо­ро­же­ная, 1 кг - 9,59 рубля (-14%). Торт «Клуб­нич­ный милк­шейк» за­мо­ро­жен­ный, 650 г - 18,99 (-13%). Торт «Трю­фель­ное на­сла­жде­ни­е», 800 г - 19,99 (-22%). Анана­сы «Не­жи­но» кон­сер­ви­ро­ван­ные кольца в сиропе, 565 г - 4,79 (-11%). Кле­мен­тин, 1 кг - 8,99 (-10%). Шпроты «За Ро­ди­ну» в масле, 160 г - 3,59 (-26%). Минтай Borealis филе мо­ро­же­ное, 750 г - 12,99 (-18%). Май­о­нез «Зо­ло­тая капля Про­ван­саль люкс”, 200 г - 1,15 (-40%). Го­ро­шек зе­леный Bonduelle нежный, 400 г - 4,99 (-18%). Ку­ку­ру­за слад­кая Bonduelle, 340 г - 5,49 (-10%). Форель «Океан в по­да­ро­к» сла­бо­со­ле­ная, филе-кусок, 150 г - 9,99 (-11%). Икра гор­бу­ши зер­ни­стая «Со­вьет», 105 г - 19,99 (-22%). Кре­вет­ки VICI ко­ро­лев­ские варено-мо­ро­же­ные в пан­ци­ре, 1 кг - 20,99 (-27%). По­лу­фаб­ри­кат из сви­ни­ны «Кот­лет­ное мясо» охла­жден­ный, 1 кг - 12,99 (-14%). Пе­че­нье мультизла­ко­вое “BelVita мед и фундук”, 225 г - 3,59 (-49%). Тушка утенка «Улы­би­но» за­мо­ро­жен­ная, 1-й сорт, 1 кг - 12,99 (-25%). По­лу­фаб­ри­кат «Д­зер­жин­ка» цып­ле­нок табака, охла­жден­ный, 1 кг - 8,99 (-13%). Икра зер­ни­стая осет­ро­вая Admiral Husso Premium, 50 г - 159 рублей (-26%). И не только.

До 59,5%. Белорусам предложили «зимний марафон скидок» на конфеты и шоколад

Green

Тем временем торговая сеть Green [link href=“https://www.green-market.by/shares/novogodnyaya-rasprodazha” target=“_blank” rel=“noopener”] объявила [/link] новогоднюю распродажу и снизила на период по 31 декабря (на фрукты и овощи - по 29 декабря) в своих магазинах цены на:

колбасу “Раубичскую премиум” сырокопченую высшего сорта - 22,99 рубля,

маслины и оливки Veles без косточки, 300 г - 4,59,

полендвицу и карбонад, 1 кг - 16,99,

помело, 1 кг - 6,99,

манго, 1 кг - 9,99,

шейку для запекания, полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 25,99,

капусту пекинскую, 1 кг - 3,99,

икру лососевую “Совьет”, 105 г - 17,79,

форель “Местное известное” слабосоленую, 200 г - 11,99,

кукурузу сладкую Bonduelle, 425 г - 4,99,

напиток Coca-Cola Classic, 1,5 л - 2,89.

“Гиппо”

Также закупиться к праздникам белорусам [link href=“https://gippo.by/clients/specoffers/” target=“_blank” rel=“noopener”] предложила [/link] торговая сеть “Гиппо”. На акции по 25 декабря грейпфрут, апельсин, пекинская капуста, голубика, киви, по 8 января - горошек зеленый и кукуруза, кофе, конфеты, утка (полуфабрикат), куриное филе, ветчина, колбасы, полендвица, форель, скумбрия, икра, креветки и не только. Цены можно посмотреть на скриншотах ниже.

Сразу две торговые сети объявили о «модернизации» своих магазинов в Минске

“Грошык”

В дискаунтерах “Грошык” по 5 января на “цуд-цане” тоже продукты, которые [link href=“https://groshyk.by/cud-cana/” target=“_blank” rel=“noopener”] пригодятся [/link] для подготовки праздничного стола:

Мандарин, 1 кг - 5,59 рубля. Апельсин, 1 кг - 4,49. Авокадо, 1 кг - 9,49. Напиток Coca-Cola classic, 2 л - 3,39. Кукуруза консервированная Gusto сахарная, 400 г - 2,39. Оливки Iberica с лимоном, 280 г - 3,29. Ананасы «Нежино», кольца в сиропе, 565 г - 4,89. Консервы рыбные «Рыбная деревня», шпроты в масле, 160 г - 3,29. Цыпленок-бройлер, тушка охлажденная, 1 кг - 5,79. Свинина охлажденная, лопаточная часть на кости, 1 кг - 8,99. Бекон сырокопченый «Классический», 300 г - 6,99. И пр.

Ранее Telegraf.news писал, что министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов подписал 20 декабря решение о продлении социальных скидок для “уязвимых” категорий белорусов. Они будут действовать до апреля 2025 года в 14 торговых сетях.

Богданов подписал продление социальных скидок в белорусских торговых сетях до апреля 2025 года