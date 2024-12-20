Богданов подписал продление социальных скидок в белорусских торговых сетях до апреля 2025 года

Опубликовано: 20.12.2024 16:26 , Обновлено: 20.12.2024

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов подписал 20 декабря решение о продлении социальных скидок для "уязвимых" категорий белорусов. Они будут действовать до апреля 2025 года в 14 торговых сетях.

“Продление действия Соглашения о предоставлении скидок на социально значимые товары первой необходимости социально уязвимым категориям населения поддержано всеми его действующими участниками”, - уточнили в МАРТ.

Максимальная скидка будет составлять 10%. По данным ведомства, количества социальных карт, на которые можно получить такую скидку достигло 2 млн. А общий размер предоставленных скидок составил около 100 млн. рублей. Или 50 рублей в среднем на одну карту.

Напомним, программа действует уже третий год и позволяет сэкономить на продуктах пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам и малообеспеченным жителям Республики.

Ранее Telegraf.news писал, что скидка на социально значимые товары первой необходимости охватывает 29 групп (к ним, например, относятся хлеб, мука, овсяные хлопья, перловая крупа, макароны, говядина, свинина, тушки кур и цыплят, молоко, кефир, сметана, творог, яйца, овощи и др.), которые можно приобрести с выгодой до 10%.

МАРТ продлил 10%-скидку на 29 групп товаров для некоторых белорусов. Где и на чём можно сэкономить?