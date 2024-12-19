Сразу две торговые сети объявили о "модернизации" своих магазинов в Минске

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Опубликовано: 19.12.2024 09:51 , Обновлено: 25.04.2025

Сразу две белорусские торговые сети объявили об открытии своих магазинов в Минске, прошедших "модернизацию". Посмотрели, чем решили привлекать покупателей в обновлённых торговых точках.

Так, после модернизации открылся магазин сети “Соседи” на улице Олешева, который со вчерашнего дня начал работать по графику с 8:00 до 23:00.

В компании отметили, что постарались создать там “уютную атмосферу” за счёт “современного дизайна”, а также пообещали порадовать покупателей “расширенным ассортиментом продуктов и товаров для дома” и “улучшенной системой навигации” по магазину.





































В свою очередь компания “Евроопт” обновила свой магазин по адресу проспект Независимости, 74, который теперь работает с 9:00 до 22:00.

Как видно по предоставленным компанией фото, там выделили специальную зону для перекуса, который можно купить в самом магазине: в торговой точке появился отдел с готовыми блюдами Food&Go и кофейный автомат. А к кофе можно купить свежую выпечку.

Также в компании пообещали большой выбор свежих овощей и фруктов.





























Ранее Telegraf.news рассказал, что в преддверии Нового года многие торговые сети объявили акции и распродажи, где десятки товаров, причем как продовольственных, так и тех, которыми можно украсить свой дом к Новому году, можно приобрести с внушительными скидками - до 60%.

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