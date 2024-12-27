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До 46%. Белорусские торговые сети обрушили цены на ананасы, рыбу, колбасы, мясо, виноград и не только

До 46%. Белорусские торговые сети обрушили цены на ананасы, рыбу, колбасы, мясо, виноград и не только
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Новый год уже совсем на пороге, а значит, белорусам, которые еще не закупились продуктами для праздничного стола, непременно стоит сходить в магазины. Посмотрели, где можно купить икру, колбасы, мясо, рыбу, фрукты, сыр и не только со скидками до 46%.

“Санта”

В магазинах торговой сети “Санта” на три дня - с 27 по 29 декабря - [link href=“https://santaretail.by/pokupatelyam/vygodnye-predlozheniya/goods/santa-shok/?DISCOUNT=santa-shok&PAGEN_1=1” target=“_blank” rel=“noopener”] объявили [/link] “шок-цены” на эти продукты:

  • икра лососевая “Совьет” зернистая, 105 г - 16,89 рубля,
  • горошек зеленый Globus, 400 г - 3,09,
  • кукуруза сладкая в зернах Globus, 340 г - 3,09,
  • ананас, 1 кг - 6,99,
  • форель “Санта Бремор” слабосоленая, 200 г - 13,99,
  • полендвица, полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 16,99,
  • колбаса “Мираторг Брауншвейгская” сырокопченая, 280 г - 14,99,
  • апельсин, 1 кг - 5,79,
  • шампиньоны “Принцесса вкуса” целые, 400 г - 4,49,
  • майонез “АВС Московский провансаль”, 360 г - 2,09,
  • и не только.

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Белорусам предложили скидки до 53% на новогодние подарки с конфетами и шоколадом. Где 1,5 кг за 35 рублей?

“Алми”

Тем временем в супермаркетах “Алми” на период по 8 января [link href=“https://www.almi.by/upload/iblock/b16/sr63n3x36yusf8hb2a2qrimf1rv3us5c.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] снизили [/link] цены на эти товары:

  1. Форель радужная I’m Happy слабосоленая, филе-кусок с кожей, 150 г - 9,29 рубля (-11%).
  2. Икра горбуши “Охотоморье” отборная, 110 г - 39,99 рубля (-33%).
  3. Колбаса “Валенсия” сыровяленая, высший сорт, 1 кг - 21,99.
  4. Хурма, 1 кг - 7,89.
  5. Тушка утенка потрошеная замороженная, 1 кг - 9,99 (-29%).
  6. Икра лососевых рыб “Сделано в море” зернистая, 95 г - 29,99 (-39%).
  7. Креветки “Королевские” неразделанные, замороженные, с пряностями, 1 кг - 21,99 (-22%).
  8. Ананас, 1 кг - 8,99 (по 1 января).
  9. Кета потрошеная замороженная, 1 кг - 16,99 рубля (-15%).
  10. Тунец “160° на восток”, филе-кусок замороженный, 200 г - 13,69 (-20%).
  11. Снежный краб Mare в классическом соусе, 150 г - 2,99 (-46%).
  12. Филе форели “Санта Бремор” слабосоленое, 200 г - 14,59 рубля (-12%).
  13. Печень трески Ican натуральная, 115 г - 10,99 (-31%).
  14. Сыр Brie мягкий с белой плесенью, 130 г - 6,99 (-30%).
  15. И пр.

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До 49%. Белорусские магазины объявили скидки на утку, форель, курицу, креветки, торты. Где закупиться к праздникам?

Green

И в магазинах торговой сети [link href=“https://www.green-market.by/shares/novye-aktsii-dekabrya-1” target=“_blank” rel=“noopener”] Green [/link] по 8 января скидки на новогодние продукты. По сниженной цене можно купить икру, маслины, оливки, креветки, печень трески, майонез, конфеты и не только (стоимость на скриншотах ниже).

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“Соседи”

Мясную продукцию, киви, виноград, сыр, рыбу, морепродукты и не только по сниженным ценам можно также [link href=“https://sosedi.by/sales/?type=1” target=“_blank” rel=“noopener”] купить [/link] в магазинах сети “Соседи” по 7 января . Вот что на акции:

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Ранее Telegraf.news писал, что министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов подписал 20 декабря решение о продлении социальных скидок для «уязвимых» категорий белорусов. Они будут действовать до апреля 2025 года в 14 торговых сетях.

Богданов подписал продление социальных скидок в белорусских торговых сетях до апреля 2025 года

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