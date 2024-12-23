Белорусам предложили скидки до 53% на новогодние подарки с конфетами и шоколадом. Где 1,5 кг за 35 рублей?

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Опубликовано: 23.12.2024 21:21 , Обновлено: 09.01.2025

Минская кондитерская фабрика "Коммунарка" сообщила, что снизила цены на свои новогодние подарки с конфетами и шоколадом. Узнали, на какие именно наборы скидки до 53% и какая акция у гомельского "Спартака" в этом месяце.

Акция “Коммунарки”, как и всегда, действует только в ее фирменных магазинах. [link href=“https://t.me/kommunarkaby/332” target=“_blank” rel=“noopener”] Снизили [/link] цены до 8 января на эти подарки:

“Мелодия Рождества”, 1500 г - 34,99 рубля (без скидки - 45,41, -23%). “Праздник в городе”, 1000 г - 19,99 рубля (не на акции - 29,88, -33%). “Адвент-календарь”, 355 г - 16,99 (обычная стоимость - 35,87 рубля, -53%). “Подарок от Маши и Медведя”, 500 г - 8,99 (без скидки - 17,82, -49,5%). “Добрые традиции”, 800 г - 16,99 (не на акции - 22,92, -26%). “От Коммунарки с любовью”, 1500 г - 74,99 (обычная цена - 100,94, -26%). “В гостях у Деда Мороза”, 700 г - 11,99 (без скидки - 24,94, -52%). “Мишкины забавы”, 300 г - 6,59 (не на акции - 13,05, -49,5%).

[info_b]Ознакомиться с составом каждого подарка можно [link href=“https://kommunarka.by/catalog/newyear2025/” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь [/link].[/info_b]

Кстати, ранее “Коммунарка” объявляла “зимний марафон скидок” по 8 января на некоторые свои конфеты (“Столичные” с какао, “Летний вайб” и не только) и шоколад.

До 59,5%. Белорусам предложили «зимний марафон скидок» на конфеты и шоколад

Какие скидки у «Спартака»?

Ранее Telegraf.news писал, что кондитерская фабрика «Спартак» объявила «зимние» скидки до 57% на свои конфеты, шоколад, печенье, нугу, батончики и не только. Всего 61 позиция. Акция действует по 31 декабря только в фирменных магазинах фабрики.

Например, на горький шоколад «Спартак» с апельсином (95 г) и печенье «Мария» (весовое) цена упала на 21%, а на печенье без добавления сахара NO sugar с семенами льна и отрубями (весовое), печенье «Весенняя рапсодия» (300 г) и такой же продукт с дробленым арахисом — на 22%.

Белорусам предложили скидки до 57% на 61 вид конфет, шоколада, печенья