До 45%. Белорусские магазины объявили пасхальные "мегаскидки" на куличи, масло, цыпленка, краффины, сгущенку
На носу Пасха, и магазины подготовили для белорусов скидки на продукты, из которых можно сделать кулич и другие блюда для праздничного стола. Журналист Telegraf.news посмотрел, где продают по сниженным ценам цыпленка, муку, творог, яйца, ветчину, сыры и не только.
Edostavka
Так, интернет-магазин Edostavka [link href=“https://edostavka.by/actions/paskhalnaya-radost” target=“_blank” rel=“noopener”] объявил [/link] акцию “Пасхальная радость” со скидками на эти продукты:
- Молоко «Савушкин» ультрапастеризованное, 1 л - 2,95 рубля (-13%).
- Сыр полутвердый «Беловежский трюфель» пажитник, грецкий орех, 1 кг - 17,99 (-20%).
- Курага, 1 кг - 10,99 (-25%).
- Яйца куриные «Аршанскiя знаходкi» белые, 10 шт. - 2,99 (-17%).
- Тушка цыпленка - бройлера «Асобiна», 1 кг - 5,99 рубля (-19%).
- Яйца куриные Omegga3 С1, 10 шт. - 2,99 (-20%).
- Разрыхлитель теста «Изуминка», 18 г - 1,29 (-13%).
- Ароматизатор «Пряный дом» ванилин, 1,5 г - 1,09 (-24%).
- Масло «Брест-Литовск» сладкосливочное, несоленое, высший сорт - 9,19 (-17%).
- Сгущенное молоко «Глубокое» цельное, с сахаром, 280 г - 2,79 (-15%).
- Ветчина вареная «Популярная новая», 270 г - 5,09 (-17%).
- Шоколадное яйцо «Kinder Сюрприз» для девочек, в ассортименте, 20 г - 4,59 (-17%).
- Колбаса сырокопченая «Брауншвейгская» высшего сорта, 1 кг - 28,99 (-26%).
- Смесь для выпечки «Пряный Дом», 250 г - 9,69 (-33%).
- И не только, больше товаров - на скриншотах ниже.
Компания не уточнила, до какого числа будет действовать акция.
Этот пасхальный кулич получится у каждого. Приготовили сдобу по рецепту от пекаря из гастроусадьбы на Витебщине
Green
Тем временем торговая сеть Green на период с 18 по 20 апреля [link href=“https://www.green-market.by/shares/megaskidki-paskha-s-green” target=“_blank” rel=“noopener”] сделала [/link] “мегаскидки” до 45% на следующие товары:
- Редис красный, 1 кг - 5,99 рубля.
- Краффин (кулич с нежным сдобным мякишем и хрустящей корочкой) с фисташковой/ шоколадной начинкой, 550 г - 18,99.
- Кулич в ассортименте, 1 шт. - 4,99.
- Филе-кусок слабосоленой форели “Местное известное”, 300 г - 16,99.
- Шашлык из птицы, полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 9,99.
- Сыр “Маасдам”, 1 кг - 18,99.
- Окорочок свиной “Домашний”, 1 кг - 12,99.
- Икра лососевая “Совьет”, 105 г - 16,99.
- Сыр Camambert President, 125 г - 5,99.
- Капуста пекинская, 1 кг - 6,49.
“Алми”
В свою очередь сеть “Алми” [link href=“https://www.almi.by/upload/iblock/955/z9w7w1qfryn0qirvn6qaz4nnwt3uzgyq.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] уменьшила [/link] на период с 17 по 30 апреля стоимость шампиньонов, икры горбуши, шашлыка, кеты, колбас, стейка индейки, масла подсолнечного, форели, апельсинов, кофе, киви, авокадо и не только. С большим количеством товаров на скидках можно ознакомиться на скриншотах ниже.
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“Санта”
А в сети “Санта” по 22 апреля [link href=“https://santaretail.by/pokupatelyam/vygodnye-predlozheniya/goods/ay-da-tsena/?DISCOUNT=ay-da-tsena&PAGEN_1=2” target=“_blank” rel=“noopener”] действуют [/link] скидки на филе сельди, морскую капусту, масло подсолнечное, сосиски, сардельки, минтай, креветки, шпроты, молочные коктейли и не только.
Ранее Telegraf.news писал, что гомельская кондитерская фабрика “Спартак” рассказала о скидках на некоторые позиции своего печенья, шоколада, карамели. Наш журналист узнал цены и посмотрел акции конкурентов “Спартака” — минских производителей “Коммунарка” и “Слодыч”.
Гомельская фабрика сделала скидки до 44% на шоколад, печенье и карамель. Какие акции у конкурентов?