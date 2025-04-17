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До 45%. Белорусские магазины объявили пасхальные "мегаскидки" на куличи, масло, цыпленка, краффины, сгущенку

До 45%. Белорусские магазины объявили пасхальные "мегаскидки" на куличи, масло, цыпленка, краффины, сгущенку
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На носу Пасха, и магазины подготовили для белорусов скидки на продукты, из которых можно сделать кулич и другие блюда для праздничного стола. Журналист Telegraf.news посмотрел, где продают по сниженным ценам цыпленка, муку, творог, яйца, ветчину, сыры и не только.

Edostavka

Так, интернет-магазин Edostavka [link href=“https://edostavka.by/actions/paskhalnaya-radost” target=“_blank” rel=“noopener”] объявил [/link] акцию “Пасхальная радость” со скидками на эти продукты:

  1. Молоко «Са­вуш­кин» уль­тра­па­сте­ри­зо­ван­ное, 1 л - 2,95 рубля (-13%).
  2. Сыр по­лутвер­дый «Бе­ло­веж­ский трю­фель» па­жит­ник, грец­кий орех, 1 кг - 17,99 (-20%).
  3. Курага, 1 кг - 10,99 (-25%).
  4. Яйца ку­ри­ные «Ар­шан­скiя зна­ход­кi» белые, 10 шт. - 2,99 (-17%).
  5. Тушка цып­лен­ка - брой­ле­ра «А­собi­на», 1 кг - 5,99 рубля (-19%).
  6. Яйца ку­ри­ные Omegga3 С1, 10 шт. - 2,99 (-20%).
  7. Раз­рых­ли­тель теста «И­зу­мин­ка», 18 г - 1,29 (-13%).
  8. Аро­ма­ти­за­тор «Пря­ный дом» ва­ни­лин, 1,5 г - 1,09 (-24%).
  9. Масло «Брест-Ли­тов­ск» слад­ко­с­ли­воч­ное, несо­ле­ное, высший сорт - 9,19 (-17%).
  10. Сгу­щен­ное молоко «Глу­бо­ко­е» цель­ное, с са­ха­ром, 280 г - 2,79 (-15%).
  11. Вет­чи­на ва­ре­ная «По­пу­ляр­ная новая», 270 г - 5,09 (-17%).
  12. Шо­ко­лад­ное яйцо «Kinder Сюр­при­з» для де­во­чек, в ас­сор­ти­мен­те, 20 г - 4,59 (-17%).
  13. Кол­ба­са сы­ро­коп­че­ная «Бра­ун­швейг­ска­я» выс­ше­го сорта, 1 кг - 28,99 (-26%).
  14. Смесь для вы­печ­ки «Пря­ный Дом», 250 г - 9,69 (-33%).
  15. И не только, больше товаров - на скриншотах ниже.

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Компания не уточнила, до какого числа будет действовать акция.

Этот пасхальный кулич получится у каждого. Приготовили сдобу по рецепту от пекаря из гастроусадьбы на Витебщине

Green

Тем временем торговая сеть Green на период с 18 по 20 апреля [link href=“https://www.green-market.by/shares/megaskidki-paskha-s-green” target=“_blank” rel=“noopener”] сделала [/link] “мегаскидки” до 45% на следующие товары:

  1. Редис красный, 1 кг - 5,99 рубля.
  2. Краффин (кулич с нежным сдобным мякишем и хрустящей корочкой) с фисташковой/ шоколадной начинкой, 550 г - 18,99.
  3. Кулич в ассортименте, 1 шт. - 4,99.
  4. Филе-кусок слабосоленой форели “Местное известное”, 300 г - 16,99.
  5. Шашлык из птицы, полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 9,99.
  6. Сыр “Маасдам”, 1 кг - 18,99.
  7. Окорочок свиной “Домашний”, 1 кг - 12,99.
  8. Икра лососевая “Совьет”, 105 г - 16,99.
  9. Сыр Camambert President, 125 г - 5,99.
  10. Капуста пекинская, 1 кг - 6,49.

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“Алми”

В свою очередь сеть “Алми” [link href=“https://www.almi.by/upload/iblock/955/z9w7w1qfryn0qirvn6qaz4nnwt3uzgyq.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] уменьшила [/link] на период с 17 по 30 апреля стоимость шампиньонов, икры горбуши, шашлыка, кеты, колбас, стейка индейки, масла подсолнечного, форели, апельсинов, кофе, киви, авокадо и не только. С большим количеством товаров на скидках можно ознакомиться на скриншотах ниже.

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Эти 4 простых глазури сделают пасхальные куличи вкуснее. Пекарь рассказала, как красиво украсить выпечку

“Санта”

А в сети “Санта” по 22 апреля [link href=“https://santaretail.by/pokupatelyam/vygodnye-predlozheniya/goods/ay-da-tsena/?DISCOUNT=ay-da-tsena&PAGEN_1=2” target=“_blank” rel=“noopener”] действуют [/link] скидки на филе сельди, морскую капусту, масло подсолнечное, сосиски, сардельки, минтай, креветки, шпроты, молочные коктейли и не только.

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Ранее Telegraf.news писал, что гомельская кондитерская фабрика “Спартак” рассказала о скидках на некоторые позиции своего печенья, шоколада, карамели. Наш журналист узнал цены и посмотрел акции конкурентов “Спартака” — минских производителей “Коммунарка” и “Слодыч”.

Гомельская фабрика сделала скидки до 44% на шоколад, печенье и карамель. Какие акции у конкурентов?

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