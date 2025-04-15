Этот пасхальный кулич получится у каждого. Приготовили сдобу по рецепту от пекаря из гастроусадьбы на Витебщине

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Опубликовано: 15.04.2025 09:19 , Обновлено: 15.04.2025

В то время как одни поднимают свои кулинарные архивы в поисках любимых рецептов пасхальной выпечки, другие всё ещё находятся в поиске своего идеального кулича. В преддверии светлого праздника Пасхи журналистка Telegraf.news обратилась к опытному пекарю Ольге Бубович, чтобы найти рецепт, который составит достойную конкуренцию покупным куличам и будет по плечу даже тем, у кого небогатый опыт в приготовлении домашней сдобы.

Изобилие пасхальной выпечки на прилавках магазинов радует своим разнообразием. Однако, как известно, самая вкусная и душевная сдоба — это та, которая сделана своими руками. Именно домашними куличами делишься с близкими с особым трепетом и благодаря им чувствуешь особую причастность к традициям праздника. Домашнюю выпечку всегда можно “подогнать” под самый притязательный вкус, и иногда это ещё и неплохая возможность сэкономить деньги.

Так, ранее Telegraf.news рассчитал “индекс кулича” и узнал, что для приготовления 3-4 куличей по рецепту Белстата придётся потратить без малого 23,50 рубля, в то время как куличи из магазина или от кондитеров могут обойтись в разы дороже.

Вне зависимости от того, желаете ли вы сэкономить или просто стремитесь порадовать близких домашней сдобой, мы раздобыли рецепт, который точно будет вам по силам.

Как приготовить пасхальный кулич по рецепту Ольги Бубович?

[info_b]Ольга Бубович — пекарь-заквасочник с 7-летним опытом и основатель гастроусадьбы «Хлебовичи» в д. Ствольно (Березинский биосферный заповедник). В 2018 году начала печь хлеб для семьи, после чего прошла множество курсов у именитых пекарей и занялась выпечкой хлеба на закваске профессионально. Проводит онлайн- и офлайн-мастер-классы по своему профилю, на которых обучила мастерству выпечки хлеба на закваске более 100 человек. Ведёт Хлебный Клуб «Хлебович», где делится своими рецептами, а также проводит живые лекции на хлебную тематику для детей.

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По признанию Ольги Бубович, она давно отошла от практики приготовления именно дрожжевых куличей, сосредоточившись на выпечке на закваске. Однако поскольку для выпечки кулича на закваске требуется должный опыт и сноровка, мы всё же попросили пекаря поделиться рецептом дрожжевого кулича, который будет по плечу читателям нашего новостного портала. Чтобы не быть голословными, журналистка Telegraf.news, будучи неопытным пекарем, попробовала испечь кулич по предоставленному рецепту.

Как его готовить и что у нас получилось в итоге — читайте ниже.

Для опары:

200 г топлёного молока,

200 г сахара,

100 г холодного сливочного масла,

2 яйца + 1 желток,

30 г дрожжей.

Для теста:

100 г изюма,

1/5 ч. л. соли,

500 г муки,

2 ч. л. коньяка,

ванильный сахар по вкусу.

Приготовление:

В тёплом топлёном молоке растворите дрожжи.

[info_b]Признаться, мы не нашли топлёного молока в ближайших магазинах, но не стали отходить от рецепта и приготовили его самостоятельно по одному из рецептов в интернете. Если вдруг вы столкнётесь с той же трудностью, можете сделать так же. Для этого вам понадобятся молоко и обычный термос.

Молоко (подойдёт любое) доведите в кастрюле до кипения.

Сполосните термос кипятком и влейте в него только что вскипевшее молоко. Молоко должно доходить почти до уровня пробки — это позволит теплу сохраниться в нём дольше.

Плотно закрутите крышку термоса, укутайте тёплым одеялом и поставьте в тёплое место на 8–12 часов.

*Вы можете выдержать молоко в термосе даже 24 часа. Тогда топлёное молоко будет иметь более насыщенный вкус.

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Яйца слегка взбейте венчиком, масло нарежьте кусочками и добавьте в яйца. Всыпьте сахар. Влейте молоко с растворёнными дрожжами. Перемешайте — масло останется небольшими кусочками. Накройте миску пленкой и уберите опару на 8-12 часов в тёплое место (на ночь).

Добавьте в опару соль, ваниль, коньяк и изюм (предварительно залейте изюм кипятком на 15 минут, затем слейте воду).

Сверху просейте муку, постепенно вмешивая её в тесто (больше нормы, указанной в рецепте, не добавляйте).

Тесто будет очень липким и вязким, поэтому вымешивайте его прямо в миске, периодически смазывая руки маслом. Форму с тестом снова накройте пленкой и уберите на расстойку в тёплое место на 1,5-2 часа.

Готовое подошедшее тесто разложите по формам нужного диаметра, оставьте постоять минут 15, накрыв полотенцем. Чтобы рассчитать, сколько теста класть в формы, рекомендуем воспользоваться шпаргалкой по этой ссылке:

«Тесто не прилипает» — Пекарь объяснила, какая форма для кулича лучше. Бумажная, металлическая или силиконовая?

Однако поскольку у нас не оказалось кухонных весов, мы предпочли сделать это “на глаз” и немного промахнулись. Спойлер: на вкусовые качества кулича это никак не повлияло.

Выпекайте куличи при температуре 180°C до готовности (проверяйте на сухую шпажку).

По готовности куличи останется только украсить по своему усмотрению. Мы использовали для этого глазурь а-ля “швейцарская меренга”, для которой взбили яичный белок с сахарной пудрой, а также посыпали кулич кондитерской посыпкой и украсили “перепелиными яичками” по совету Ольги Бубович.

Вот такие пасхальные куличики у нас получились! Поскольку мы немножко промахнулись с количеством теста, которое нужно было добавить в форму, сдоба получилась немного меньшего размера, чем ожидалось. Однако они вышли мягкими и ароматными и с приятной сладостью, которую отлично дополнила меренга с посыпкой.

Вид готового кулича по рецепту Ольги Бобович в разрезе. Фото: Telegraf.news

К слову, ранее пекарь рассказывала для Telegraf.news, какие ещё домашние глазури и декор можно использовать для украшения пасхального кулича.

Эти 4 простых глазури сделают пасхальные куличи вкуснее. Пекарь рассказала, как красиво украсить выпечку