Эти 4 простых глазури сделают пасхальные куличи вкуснее. Пекарь рассказала, как красиво украсить выпечку

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Опубликовано: 14.04.2025 09:21 , Обновлено: 14.04.2025

В преддверии скорой Пасхи многие хозяйки отправляются на поиск идей, как красиво и вкусно украсить домашнюю выпечку к празднику. Одни просто покупают готовые сахарные глазури, другие же стремятся украсить кулич домашними смесями и интересным декором. Журналистка Telegraf.news поговорила с профессиональным пекарем Ольгой Бубович и узнала 4 простых рецепта глазурей для домашнего кулича, а также разузнала, какой красивый и натуральный декор можно использовать.

Для многих хозяек украшение пасхального кулича — пространство для настоящего творчества и креатива. Однако в последние годы всё больше любителей пасхальной выпечки отдают предпочтение именно глазури и посыпке. Это простой и быстрый способ украсить кулич, и выглядит он при этом красивее, а на вкус становится слаще. У опытного пекаря Ольги Бубович в арсенале имеются 4 несложных рецепта глазури для пасхальных куличей, и ими она поделилась с Telegraf.news.

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Ольга Бубович — пекарь-заквасочник с 7-летним опытом и основатель гастроусадьбы «Хлебовичи» в д. Ствольно (Березинский биосферный заповедник). В 2018 году начала печь хлеб для семьи, после чего прошла множество курсов у именитых пекарей и занялась выпечкой хлеба на закваске профессионально. Проводит онлайн- и офлайн-мастер-классы по своему профилю, на которых обучила мастерству выпечки хлеба на закваске более 100 человек. Ведёт Хлебный Клуб «Хлебович», где делится своими рецептами, а также проводит живые лекции на хлебную тематику для детей.

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Белковая глазурь и “Швейцарская” меренга

Один из самых популярных и известных вариантов — белковая глазурь, которая была опробована ещё бабушками и не утратила своей актуальности и сегодня.

1 яичный белок взбейте с несколькими каплями лимонного сока и постепенно введите 50 г сахарной пудры.

Смешайте до получения белого плотного крема. Нанесите на горячие куличи.

“Сахарная пудра, смешанная с яичным белком — это уже классика. Смешиваете и получаете лёгкую помадку, которой можно смазать кулич. Такие глазури очень часто можно видеть на куличах из магазина”, — рассказала Ольга Бубович.

Она также отметила, что при помощи белка и сахарной пудры можно украсить куличи “побогаче”, сделав так называемую швейцарскую или итальянскую меренгу. Для этого понадобится кондитерский мешок или пакет, а белок с сахарной пудрой нужно взбить миксером до пышных пиков.

Фото: архив Ольги Бубович

“Меренгу выдавливают на кулич при помощи кондитерского мешка и делают с помощью насадки цветочки или другие узоры. А можно просто окунуть в такую смесь шапочку кулича, и тогда получится красивое покрытие с клювиком. Потом меренгу для большей эстетики можно фламбировать [обжечь - прим. ред.]. Для этого можно воспользоваться горелкой или поместить украшенные меренгой куличи в духовку с функцией верхнего гриля, чтобы шапочка зарумянилась и приобрела красивый карамельный цвет. Такая глазурь получается более объёмной и эффектной”, — рассказала Ольга Бубович.

Для приготовления швейцарской меренги понадобится:

100 г яичного белка,

200 г сахара.

Способ:

Прогрейте сахар и белки на водяной бане, помешивая (вода не должна касаться дна ёмкости, в которой будете взбивать). Достаточная температура — 45-50 градусов, но лучше обезопасить себя и прогреть до 50-70С. Здесь можно обойтись без термометра. Протрите массу пальцами: если крупинки сахара не чувствуете, можно снимать чашу с бани. Затем начинайте взбивать массу миксером до устойчивых пиков, плавно повышая скорость. Переложить меренгу в кондитерский мешок с насадкой и украсьте куличи.

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Желатиновая глазурь и варианты украшений

Фото: архив Ольги Бубович

Многих пекарей и кондитеров уже покорила новая и модная глазурь на желатине, которую также без труда можно приготовить в домашних условиях.

6 г желатина соедините с 40 г воды и выдержите 15 минут.

Далее смешайте 190 г сахара, 50 г воды, 10 г ванильного сахара и 2 г лимонной кислоты.

Доведите смесь до кипения и выдержите около минуты на огне. Добавьте желатин, взбейте до лёгких пиков, после чего сразу нанесите на кулич.

“Для тех, кто не любит белковую смесь, это прекрасная альтернатива. К тому же желатиновая глазурь имеет более длительный срок хранения и удобнее в транспортировке. Если дать ей застыть как следует, то она не будет липнуть к фасовочному пакету, в который вы упакуете кулич”, — заметила пекарь.

Также Ольга Бубович предложила варианты украшений кулича в глазури.

“Если вы не хотите использовать разноцветную кондитерскую посыпку, которая зачастую содержит много ненатуральных красителей, можно украсить кулич кусочками шоколада, лепестками миндаля или кокосовой стружкой”, — перечислила варианты эксперт.

В качестве красивого и вкусного украшения Ольга Бубович предложила рассмотреть и шоколадное драже с орехами “Перепелиные яички” от белорусского производителя “Красный пищевик”. С его помощью можно превратить кулич в красивую весеннюю композицию.

Фото: архив Ольги Бубович

“Они очень красиво выглядят и нравятся детям. Можно просто положить несколько таких яичек в центр кулича и украсить по бокам какой-нибудь посыпкой в виде шоколада или кокосовой стружки — будет красиво”, — добавила пекарь.

Среди более дорогих вариантов украшений можно рассмотреть сухоцветы. Кулич в глазури можно украсить розочками или лавандой, которые можно найти на маркетплейсах и в чайных магазинчиках. Также подойдут сублимированные ягоды: малина, клубника и другие.

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Макоронад

Глазурь макоронад с миндальными лепестками. Фото: YouTube Olga Bauer

Этот вариант украшения кулича пришёл из Италии, где готовят традиционную десертную выпечку панеттоне. Однако, как отметила Ольга Бубович, назвать его бюджетным нельзя, поскольку нужная для макоронада миндальная мука стоит недёшево и, как правило, не продаётся маленькими упаковками.

[info_b]Мы поискали миндальную муку на маркетплейсах и нашли упаковки в 100 грамм. Она обойдётся почти в 10 рублей. Упаковка 200 грамм — чуть более 15 рублей.[/info_b]

Ингредиенты:

50 г миндальной муки,

110 г сахара,

30 г муки пшеничной обычной,

60 г яичного белка.

Приготовление:

Помадка должна быть комнатной температуры при нанесении и наносить её нужно перед отправкой куличей в духовку. Фото: YouTube Yuliya Small

Смешайте все сухие ингредиенты, добавьте белок. Покройте куличи лентой помадки из кондитерского мешка с плоской насадкой или без насадки. Посыпать жемчужным сахаром или миндальными лепестками.

Ранее Telegraf.news писал о том, что до самого яркого и долгожданного весеннего праздника — Пасхи — осталось меньше двух недель, и уже сейчас белорусы массово закупаются атрибутикой и продуктами для выпечки неотъемлемого праздничного лакомства — пасхальных куличей. Среди многообразия видов формочек для выпечки, представленных на рынке, можно ненароком растеряться: бумажные, силиконовые, металлические… Какие из них лучше использовать и как формочка для кулича влияет на его качество и внешний вид? Об этом мы спросили опытного пекаря и мастера выпечки на закваске Ольгу Бубович.

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