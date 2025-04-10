Гомельская фабрика сделала скидки до 44% на шоколад, печенье и карамель. Какие акции у конкурентов?

Опубликовано: 10.04.2025 18:20 , Обновлено: 10.04.2025

Гомельская кондитерская фабрика "Спартак" рассказала о скидках на некоторые позиции своего печенья, шоколада, карамели. Журналист Telegraf.news узнал цены и посмотрел акции конкурентов "Спартака" - минских производителей "Коммунарка" и "Слодыч".

Так, “Спартак” [link href=“https://t.me/kfspartaklive/4962” target=“_blank” rel=“noopener”] снизил [/link] цены в своих фирменных магазинах на эти сладости:

Печенье “Печеняшки”, 100 г– 0,9 рубля (не на акции - 1,4, -36%). Шоколад горький “Без сахара с коллагеном”, 95 г – 3,4 руб (без скидки - 6,08, -44%). Шоколад пористый “Спартак” молочно-ореховый, 70 г – 3,04 руб (обычная цена - 3,95, -23%). Подарочный набор шоколадных конфет “Impresso премиум”, 424 г– 20,63 (не на акции - 25,82 рубля, -20%). Карамель со вкусом барбариса, 1 кг — 6,87 руб/кг (обычная стоимость - 8,7, -21%). Карамель “Груша”, 1 кг — 6,71 (без скидки - 8,7, -23%). Карамель “Слива”, 1 кг— 6,63 (не на акции - 8,7, -24%). Молочный шоколад Milk Lux, 1 кг— 41,4 рубля (обычная цена - 53,43, -22,5%).

Производитель не указал, до какого числа будут действовать скидки, но предупредил, что “количество товара ограничено”.

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А что у “Коммунарки” и “Слодыча”?

Ранее Telegraf.news писал о скидках на сладости от минских кондитерских фабрик “Коммунарка” и “Слодыч”. Так, первый производитель снизил цены по 30 апреля в своих фирменных магазинах на конфеты «Муренка» (1 кг — 9,99 рубля (-40%)), конфеты «Золотая лирика» (1 кг — 8,99 (-60%)), набор из двух шоколадок «Любимая Аленка» + «Столичный элит» (400 г — 12,99 (-48%)) и не только.

Тем временем «Слодыч» также по 30 апреля сделал скидки на печенье сахарное «Слодыч» в ассортименте (390 г — 2,99 (-15%)), пряники «Коровка» с ароматом топленого молока и «Традиционные» (300 г — 4,62 рубля (-15%)), вафли «Традиционные» с шоколадным и сливочным вкусом (8,93 (-15%)) и пр.

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