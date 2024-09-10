До 3500 рублей. "Белмедпрепараты" открыли больше 200 вакансий в разных городах Беларуси

Опубликовано: 10.09.2024 17:05 , Обновлено: 10.09.2024

Республиканское фармацевтическое предприятие "Белмедпрепараты" опубликовало на портале государственной службы занятости 220 вакансий в разных городах Беларуси. Посмотрели, кому пообещали зарплату до 3500 рублей и кого готовы взять без высшего образования.

В Минске предприятию требуется заместитель начальника цеха. Кандидат должен иметь высшее технологическое образование и опыт в руководстве на производстве. Работать нужно будет на полную ставку в одну смену. Пообещали платить каждый месяц 2063 – 2947 рублей.

Также в столицу “Белмедпрепараты” ищут ведущего инженера-системотехника с зарплатой 1803 – 2576 рублей. Требования - высшее образование и наличие опыта работы.

Для работы в Скиделе Гродненской области заводу нужен рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений 5-го разряда. Зарплата для него - от 1241,1 до 1772,98 рубля. Из требований указали только профессионально-техническое образование. Работа односменная.

Также в Скиделе разместили вакансию начальника цеха по производству нестерильных готовых лекарственных средств. От него требуется высшее образование. Пообещали зарплату 2208 – 3154 рубля.

В этот же город “Белмедпрепаратам” нужно два электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-го разряда. Работа у них будет трехсменная, а зарплата - 1126,32 – 1609,02 рубля. От соискателя требуется профессионально-техническое образование.

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Зарплату от 2700 до 3500 рублей предприятие предложило начальнику управления в Минск. Написали только одно требование к кандидату - высшее образование.

Также в столице “Белмедпрепараты” открыли вакансию инженера-программиста с зарплатой 1472 – 2103 рубля. Подчеркнули, что необходимо высшее профильное образование, других требований не указали.

Тоже высшее образование требуется для позиции экономиста по финансовой работе в Минск. Работа на полную ставку, зарплату пообещали, как инженеру-программисту, - 1472 – 2103 рубля.

В Минск “Белмедпрепаратам” нужно три ведущих технолога с профильным высшим образованием и опытом работы от одного года. Зарплата для этих сотрудников - 1803 – 2576 рублей. Работа в одну смену на полную ставку.

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В Лиде Гродненской области предприятие ищет лаборанта химического анализа 4-го разряда. Из требований - общее среднее образование, зарплата - 1023,49 – 1462,13 рубля. Работа трехсменная.

В этот же райцентр “Белмедпрепаратам” требуется инженер 1-й квалификационной категории. В его обязанности входит “координация деятельности и осуществление контроля по вопросам охраны труда, окружающей среды”, а также организация “пожарно-профилактической работы”. От соискателя требуется высшее образование, пообещали платить каждый месяц 1752,53 – 2383,43 рубля.

[info_b]И это не все вакансии “Белмедпрепаратов”. Полный список - на портале государственной службы занятости. [/info_b]

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