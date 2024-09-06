До 80 рублей в день. Минтруда позвало белорусов на "общественные работы" за деньги. Что надо делать?

Опубликовано: 06.09.2024 16:57 , Обновлено: 10.09.2024

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси рассказали об "оплачиваемых общественных работах", на которые могут устроиться белорусы. Пообещали платить до 80 рублей в день.

Как пояснили в Минтруда, “оплачиваемые общественные работы” - это “доступные всем виды трудовой деятельности” от благоустройства до сбора урожая. Такая работа, по информации ведомства, не предусматривает дополнительную профподготовку. При этом многие из работ сезонные.

Оплата труда в разных районах страны разная, от 29 до 80 рублей в день, рассказали в ведомстве.

На общественные работы принимают не только безработных, которые числятся в службе занятости, но и граждан, у которых есть основное место работы и которые ищут подработку. К слову, продолжили в Минтруда, на такие работы могут взять также пенсионеров, студентов во время каникул, людей в отпуске.

Заинтересованным нужно обращаться в службу занятости по месту жительства.

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На сайте комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома разместили перечень нанимателей, организующих оплачиваемые общественные работы в 2024 году в столице. Нужны люди на подсобные работы, комплексную уборку и содержание домовладений, территорий, сбор вторсырья и отходов, благоустройство и озеленение территорий, уход за местами захоронений и не только.

К слову, на сайте Минтруда сказано, что в качестве оплачиваемых общественных работ можно использовать свободные рабочие места (вакансии), которые не заполняются больше трех месяцев. С людьми, которые устраиваются на общественные работы, заключают срочный трудовой или гражданско-правовой договор.

Ранее Telegraf.news сообщал, что минчане поделились опытом сезонной подработки в полях и рассказали, сколько получают за смену и по какой цене могут приобрести продукцию. В Мингориполкоме пояснили, на каких условиях работают граждане и куда обращаться желающим.

Работники могут покупать продукцию по себестоимости. «Огурцы, картошка, свекла, морковь, капуста — все по 99 копеек. Конечно, это значительно дешевле, чем на рынке или в магазине», — рассказала одна из полеводов Марина Попова.

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