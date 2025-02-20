Один из банков предложил белорусам "мини-кредит" по ставке 8,99% на весь срок. Сколько можно взять?

Опубликовано: 20.02.2025 15:56 , Обновлено: 20.02.2025

"Паритетбанк" предложил белорусам "мини-кредит по вкусной ставке", которая является фиксированной и составляет 8,99%. В финучреждении заверили, что деньги можно вернуть досрочно без штрафов и "дополнительных комиссий", однако сумма ограничена. Тем временем в "Беларусбанке" решили повысить ставки по кредитам на недвижимость и потребительские нужды.

“Мини-кредит” от “Паритетбанка”

В пресс-службе банка рассказали, что своеобразный “мини-кредит” можно взять сроком на 6 месяцев, а максимальная сумма составляет 10 тысяч белорусских рублей (минимум — 500 рублей). Тратить полученные средства, которые пообещали перевести на счёт, можно как угодно.

Кроме того, там привели пример: если взять 1000 рублей на полгода, то каждый месяц придётся отдавать банку 171,06 рубля. Таким образом, переплата составит 26,36 рублей. В случае, если оформить кредит на максимальные 10 тысяч, сумма в месяц окажется существеннее — 1710,64 рубля. Нехитрым подсчётом получаем, что выгода банка в такой ситуации — 263,84 рубля.

Повышение ставок по кредитам от “Беларусбанка”

Что касается кредитов на недвижимость от “Беларусбанка”, то, например, по программе «Время строить» с 18 февраля ставка выросла с 16,0% до 16,4% годовых. По кредиту «Ипотека Экспресс» она изменилась следующим образом:

с 12,5% до 15,0% годовых при строительстве одноквартирного жилого дома;

с 16,0% до 16,4% годовых по договорам на строительство жилья с госзаказчиком;

с 16,4% до 16,7% годовых по договорам на строительство и реконструкцию жилья, а также приобретения жилищных облигаций.

Ставка по кредиту «Стройдом» выросла с 12,5% до 15,0% годовых, а по программе «На потребительские нужды до 5 лет» — с 15,2%-15,9% до 17,2%-17,5%. В то же время ставка на грейс-период также стала больше и теперь составляет 16,8%-17,1% годовых.

Ставка по кредиту «На потребительские нужды до 5 лет без поручителей» выросла с 15,2%-15,9% до 17,2%-17,5% годовых (на грейс-период — с 14,8%-15,5% до 16,8%-17,1% годовых). Что касается программы «Рефинансирование ипотеки», то здесь проценты поднялись с 16,4% до 17,5% годовых.

По кредиту «Партнёр Online» ставки выросли следующим образом:

с 0,00001% до 3,0% годовых по сроку кредита более 3 месяцев и менее 6 месяцев;

с 7,0% до 9,0% годовых по сроку кредита до 9 месяцев;

с 9,0% до 11,0% годовых по сроку кредита до 1 года;

с 10,0% до 12,0% годовых по сроку кредита до 2 лет.

Ранее Telegraf.news писал, что один из крупнейших банков страны, “Белагропромбанк”, поднял ставки по двум кредитным программам, предназначенным для приобретения домокомплектов от Минлесхоза. Так, проценты по ним выросли сразу на 3,5 п.п., и на сегодняшний день составляют 16% годовых.

Один из банков сразу на 3,5% поднял ставку по кредитам для белорусов. На что?