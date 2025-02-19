"Беларусбанк" второй раз за 3 месяца поднял ставку по кредиту на жильё. На сколько?

Опубликовано: 19.02.2025 11:26 , Обновлено: 19.02.2025

В среду, 19 февраля, "Беларусбанк" поднял ставку по кредиту на приобретение недвижимости "Ипотека Экспресс". И если на общих основаниях изменения не столь существенные, то для тех, кто стоит на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий, проценты стали значительно больше.

Согласно информации, размещённой на официальном сайте финучреждения, теперь по программе «Ипотека Экспресс», покупая квартиру на вторичном рынке на общих основаниях, человеку придётся платить 17,5% годовых (если собственником является физлицо) и 17% — если юрлицо. Ранее оба варианты предусматривали 17%.

Что касается очередников, для них “Беларусбанк” поднял процентную ставку с 12,5% до 14,5% (если жильё приобретается в готовой новостройке) и до 15% (если речь идёт о квартире на вторичном рынке). До изменений ставка составляла 12,5% для всех.

[info_b]К слову, это не первое повышение в этом году. В прошлый раз ставки льготного кредита поднимали в конце июня — тогда цифра выросла с 11,5% до 12,5%. Тогда же подорожал и кредит на общих основаниях — с 14,4% до 15% годовых. В сентябре цифра выросла до 16%, а в начале декабря составила 17%.[/info_b]

Кроме того, на днях “Белагропромбанк”, поднял ставки по двум кредитным программам, предназначенным для приобретения домокомплектов от Минлесхоза. Так, проценты по ним выросли сразу на 3,5 п.п., и на сегодняшний день составляют 16% годовых.

Один из банков сразу на 3,5% поднял ставку по кредитам для белорусов. На что?

Также мы рассказывали, что белорусский “Банк БелВЭБ” сообщил о приостановке трёх программ кредитования для физических лиц, а также об изменении максимального срока кредита, выдаваемого на потребительские нужды.

Один из белорусских банков приостановил три программы кредитования физлиц