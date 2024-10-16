До 15%. Ещё один банк Беларуси повысил проценты по вкладам в рублях

Опубликовано: 16.10.2024 18:24 , Обновлено: 16.10.2024

«Белагропромбанк» поднял процентные ставки для вновь заключаемых договоров по срочным безотзывным банковским вкладам в белорусских и российских рублях. В пресс-службе финансового учреждения отметили, что доходность некоторых из них выросла до 15%. Ранее подобные решения приняли и в других банках.

На сегодняшний день «Белагропромбанк» предлагает 9 вкладов в белорусских рублях и 7 — в российских сроком до 3 лет. В пресс-службе финучреждения сообщили, что с 17 октября ставки по некоторым из них повысили. Так, в обновлённой линейке безотзывных депозитов в нацвалюте выгода составляет:

«Доходный плюс» и “Доходный плюс (онлайн) — 15% (95 дней) и 12,20% (370 дней);

“Плюс к стабильности” и “Плюс к стабильности” (онлайн) — 5% (35 дней), 9% (95 дней), 10,5% (185 дней), 13,5% (170 дней);

«Плюс VIP» и «Плюс VIP» (онлайн) — 9,50% (95 дней), 11% (185 дней), 13,60% (370 дней), 13,10% (735 дней).

Что касается вкладов в российских рублях, то с 17 октября ставки составят:

«Плюс VIP» и «Плюс VIP» (онлайн) — 8,40% (95 дней), 10,40% (185 дней), 14,20% (370 дней), 14,20% (735 дней);

“Плюс к стабильности” и “Плюс к стабильности” (онлайн) — 5% (35 дней), 8,20% (95 дней), 10,20% (185 дней), 14,10% (370 дней).

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А что у других?

“Беларусбанк” с 10 октября также повысил процентные ставки по вновь принимаемым срочным банковским вкладам в белорусских рублях. В пресс-службе финансового учреждения отметили, что доходность некоторых из них выросла до 14%:

«Сберегай онлайн» – ставка выросла на 1,8 п.п. до 10,3% годовых и на 0,8 п.п. до 11,3% годовых для вариантов со сроком размещения 4 и 7 месяцев соответственно. «Дамский каприз (безотзывный)» – ставка увеличилась на 0,5 п.п. до 14% годовых для варианта со сроком на 2 года. «Безотзывный для нерезидентов» – ставка поднялась на 2,5 п.п. до 10% годовых, на 1,5 п.п. до 10,5% годовых и на 1 п.п. до 11% годовых для вариантов со сроком 3, 6 и 9 месяцев соответственно.

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По некоторым депозитам в белорусских рублях «РРБ-Банка» ставки [link href=“https://www.rrb.by/vkladi” target=“_blank” rel=“noopener”] увеличились [/link] а 0,8 п.п. до 14,4% годовых. Речь идёт о:

«Безотзывный на 13 месяцев в BYN»;

«RRB-online BYN 13 месяцев капитализация»;

«RRB-online BYN 13 месяцев проценты на счёт».

В «Паритетбанке» ставки по вкладу «Безотзывный Online» в белорусских рублях [link href=“https://www.paritetbank.by/private/deposit/byn/” target=“_blank” rel=“noopener”] стали [/link] выгоднее:

на 2 п.п. до 12,1% годовых для варианта со сроком размещения 9 месяцев;

на 1,5 п.п. до 13,6% годовых для вариантов со сроком 370 дней и 13 месяцев;

на 1 п.п. до 12,1% и 14,1% годовых для вариантов со сроком 11 и 15 месяцев соответственно.

Кроме того, выросли ставки по вкладу «Стабильный доход» в белорусских рублях, а именно:

на 2 п.п. до 12% годовых для варианта со сроком размещения 9 месяцев;

на 1,5 п.п. до 13,5% годовых для вариантов со сроком 370 дней и 13 месяцев;

на 1 п.п. до 12% и 14% годовых для вариантов со сроком 11 и 15 месяцев соответственно.

Ранее Telegraf.news писал, что в «ВТБ-Банке» сообщили о снижении процентных ставок по автомобильным кредитам. В финучреждении отметили, что теперь новую или подержанную машину можно приобрести под 15,9% годовых на первые три месяца и 17,7% — на весь оставшийся период. Таким образом, ставка в «ВТБ-Банке» снизилась на 1.2 п.п.

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