"Услышьте нас!" — Минчанин пожаловался в TikTok на терминалы "Беларусбанка". Что посоветовали подписчики?

🎥 Видео

Опубликовано: 16.10.2024 10:43 , Обновлено: 16.10.2024

Один из пользователей TikTok пожаловался на работу "Беларусбанка", точнее на то, что его инфокиоски находятся внутри помещения, когда у самого учреждения обед. Минчанина не устроило, что из-за графика работы он не может положить деньги на карту, ведь для этого нужен терминал, а он — внутри.

На двухминутном ролике видно, как мужчина идёт к отделению банка, расположенному в Новой Боровой. Однако на двери весит график работы, согласно которому на тот момент был обед. Белоруса не устроило такое положение вещей, ведь как тогда воспользоваться терминалом?

“Ну не нужна мне эта девочка. Пусть она кушает или что она там делает. Мне нужен терминал! Поставьте его на улице, в чём проблема?”

Далее автор ролика предложил вынести инфокиоски за пределы отделений, чтобы в любое время дня и ночи человек мог прийти и положить деньги на карту, если это необходимо. Притом вне зависимости от того, день на улице или глубокая ночь. Также белорус не выдержал и отметил, что “дурнее банка не видел”.

[info_b]Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика.[/info_b]

В комментариях возмущение минчанина поддержали. Однако некоторые не скрывали удивления, зачем в 2024 году нужен инфокиоск, если есть Интернет-банкинг и мобильное приложение. В ответ на это другие пользователи TikTok резонно отметили: “А наличные на карту положить как? В телефон сунуть?”

“Согласна на все 100%. Такая же беда с терминалами. Услышьте нас, пользователей!” — слёзно взмолилась одна из подписчиц социальной сети. Другая добавила:

“А банк и не собирался подстраиваться под вас. У вас свои вопросы, у банка свои потребности”.

“Нужно как в Германии сделать: чтобы войти в банк к банкомату, нужно вставить карту на улице — и дверь откроется. Всё гениально и просто”, — предложил в комментариях ещё один белорус, на что ему тут же ответили: “А с чего вы взяли, что это только в Германии? В Минске такое есть в “Альфа-Банке”, карточкой дверь открывается”.

“Ну так зачем вы это в TikTok пишете? Ну напишите обращение в банк”, — предложил мужчина, а другой ему ответил, что “это видео, преданное огласке, сделает больше пользы, чем обычное письмо”.

Ранее Telegraf.news писал, что пенсионерка из Добруша опубликовала видео в TikTok, где пожаловалась на “гнилую и вонючую” картошку, которую она приобрела на местном рынке. По её словам, за 3 сетки такого корнеплода пришлось отдать 151,70 белорусских рублей, однако качество продукта оставляло желать лучшего. Судя по всему, при покупке автор ролика особо не присматривалась, т.к. обнаружила дефекты уже дома.

«Не видели, что покупали?» — Пенсионерка пожаловалась в TikTok на 3 сетки «вонючей» картошки с рынка. В комментариях развернулись дебаты