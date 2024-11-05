Директор «МотоВелоЗавода» озвучил стоимость белорусского электровелосипеда

Опубликовано: 05.11.2024 08:29 , Обновлено: 05.11.2024

Минский "МотоВелоЗавод" (МВЗ) проводит испытания опытного образца электромотовелосипеда белорусской разработки. Директор предприятия Сергей Манько озвучил цену на новинку завода и рассказал, когда его планируют пустить в продажу.

Электромотовелосипед на предприятии называют “полностью белорусской разработкой”, хотя ещё в мае, когда на МВЗ впервые представляли новинку, Манько признался, что саму идею “подсмотрели у китайских производителей”.

В результате транспортное средство постарались сделать “лёгким, компактным, маневренным и эргономичным”. Оно оборудовано съёмным аккумулятором, который можно будет отдельно заряжать, например, дома или в гараже. Запас хода аккумулятора составляет 30 км.

Манько озвучил и предварительную цену на белорусский электромотовелосипед - 2800 рублей , сообщило госагентство “Минск-Новости”.

Кстати, у белорусской модели электровелосипеда есть ограничение скорости - до 25 км/ч, то есть по действующему законодательству его не нужно регистрировать в ГАИ, как скутеры. Водительские права также не требуются.

Впрочем, это только пока. Ранее Telegraf.news рассказал, что ГАИ этой осенью вынесла на общественное обсуждение проект изменений в Правила дорожного движения Беларуси. Одно из значимых изменений касается средств персональной мобильности (СПМ). Само это определение предложили пересмотреть и отнести СПМ к транспортным средствам. Ориентироваться при этом предложили именно на ограничение скорости — те СПМ, которые конструктивно могут развивать скорость в 25 км/ч и выше будут считаться уже транспортным средством, если законопроект будет одобрен.

ГАИ Беларуси предложила признать этих пешеходов водителями

Таким образом, владельцам мощных электросамокатов в случае принятия белорусскими законодателями этих поправок придётся не только зарегистрировать их как «механические транспортные средства», но и получить на них водительские права.

А что с электроквадрициклом Minsk?

Напомним, в 2022 году минский “МотоВелоЗавод” активно рекламировал другую свою “электричку” - электромобиль на базе китайской разработки, которую на предприятии называли квадрициклом. Его обещали продавать за 9900 долларов и даже дешевле - после того, как квадрицикл пройдет через этапы локализации и сборки.

Новость Телеграф

Впрочем, на официальном сайте предприятия эта “новинка 2022 года” до сих пор остаётся в разделе “скоро в продаже” и, судя по информации, размещённой на сайте, доступна только по предзаказу. Цена на минский квадрицикл указана чуть ниже, чем заявлено ранее - 25740 рублей.