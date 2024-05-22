"Повторяет урбанистический стиль" — В Минске презентовали белорусский электромотовелосипед. Что это такое?

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Опубликовано: 22.05.2024 15:16 , Обновлено: 22.05.2024

В эфире белорусского телевидения директор столичного "МотоВелоЗавода" показал новую разработку предприятия — электромотовелосипед. Модель представляет собой велосипед на колёсах от мотоцикла. Ожидается, что в продажу белорусское ноу-хау поступит в следующем году.

По словам директора Сергея Манько, идея была подсмотрена у китайских производителей, однако разработка — исключительно белорусская. На предприятии рассказали, что сами “полностью спроектировали этот велосипед” и “сделали свою раму”. Сейчас новинка проходит сертификационные испытания. “Если всё будет хорошо, в следующем году он поступит в продажу”, — сказал директор завода.

Батарея у электромотовелосипеда съёмная, заряжается от обычной сети. На одном заряде можно проехать до 40 километров или же воспользоваться педалями. К слову, права для управления таким транспортом не требуются, поскольку у электромотовелосипеда есть ограничение по скорости — до 25 километров в час, передало информагентство “БелТА”.

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