ГАИ Беларуси предложила признать этих пешеходов водителями

Опубликовано: 23.10.2024 14:09 , Обновлено: 23.10.2024

На Национальном правовом портале завершилось общественное обсуждение проекта изменений в Правила дорожного движения Беларуси. Какие новшества предусматривает законопроект и когда собственно изменятся правила, рассказал начальник отделения обеспечения правоприменительной деятельности главного управления ГАИ МВД Александр Шевченко.

Одно из значимых изменений касается средств персональной мобильности (СПМ). Само это определение предложили пересмотреть и отнести СПМ к транспортным средствам. Ориентироваться при этом предложили на ограничение скорости - те СПМ, которые конструктивно могут развивать скорость в 25 км/ч и выше будут считаться уже транспортным средством, если законопроект будет одобрен.

По словам Шевченко, устанавливая именно такой лимит скорости, в ГАИ “опирались на международный опыт”, практику других стран и требования техрегламента Таможенного союза с его требованиями к безопасности колесных транспортных средств.

“Он не распространяет свое действие на модели со скоростью до 25 км/ч. Соответственно, все, что выше этой цифры, нуждается в госрегистрации”, - пояснил представитель ГАИ.

Таким образом, владельцам мощных электросамокатов в случае принятия белорусскими законодателями этих поправок придётся не только зарегистрировать их как “механические транспортные средства”, но и получить на них водительские права.

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“Некоторые электросамокаты оборудованы сиденьем и способны разгоняться до 50 км/ч. По сути, это уже мотороллер, он же скутер, только электрический. В таком случае необходимо пройти процедуру одобрения типа транспортного средства и затем с документами обратиться в регистрационные подразделения ГАИ. Разумеется, придется получить водительские права соответствующей категории”, - пояснил Шевченко.

Соответственно, и передвигаться на таких электросамокатах по тротуарам будет нельзя - придётся переместиться на проезжую часть.

Что же до обычных самокатов, несмотря на то, что их предложили отнести к разряду транспортных средств, соответственно, самокатчики будут считаться водителями, по словам Шевченко, никаких разрешительных документов получать им не придется, а в случае ДТП отвечать водитель самоката будет так же, как велосипедист.

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Когда изменения в ПДД заработают?

По словам Шевченко, разрабатываемый национальный стандарт, касающийся СПМ, сейчас находится в “высокой степени готовности”.

“Подобных технических нормативных правовых актов у нас не было, поэтому существовала некоторая неопределенность”, - отметил представитель ГАИ и сообщил, что после введения национального стандарта “с учётом его положений” будут внесены поправки в ПДД.

Планируется, что эту работу ведомство и законодательные органы страны завершат к лету 2025 года.

Ранее Telegraf.news рассказал, что ГАИ пока не определилась, вернётся ли в ПДД требование спешиваться с велосипеда и электросамоката перед пешеходным переходом. После общественного обсуждения соответствующего законопроекта инспекция пообещала “найти компромисс” и учесть интересы как водителей, так и велосипедистов.

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