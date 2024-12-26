«Дежавю с 90-ми» - Экономист рассказал, какой курс доллара в 2025 году «закладывает» белорусский бизнес в цены

🎤 Мнение

Опубликовано: 26.12.2024 09:46 , Обновлено: 26.12.2024

Как будет развиваться экономическая ситуация в Беларуси в следующем году, можно ли рассчитывать белорусам на рост доходов и какой курс доллара в 2025-м "закладывает" бизнес в цены. Свои ответы на эти волнующие каждого белоруса вопросы дал кандидат экономических наук Вячеслав Ярошевич.

В интервью порталу Myfin.by эксперт сравнил складывающуюся на конце 2024 года ситуацию в экономике Беларуси с 1990-ми годами. Он связал достаточно высокий рост ВВП страны (сейчас он составляет более 4%) с отсутствием серьёзных газовых, нефтяных, молочных “войн” с основным торговым партнёром Беларуси - Россией.

“Сейчас дежавю с 90-ми, когда Россия для нас была доминирующим торговым партнером. Набирают обороты торговля со странами СНГ и дальней дуги”, - заявил Ярошевич.

Планку по экспорт, установленную правительством на следующий год, эксперт оценил как “высоковатую”, но достижимую, если позволит складывающаяся ценовая конъюнктура.

“Как на мировом рынке будут складываться цены на промежуточные товары, так в целом и будут выглядеть наши экспортные показатели”, - пояснил экономист, похвалив правительство за то, что основную ставку они сделали на промышленность и инвестиции, необходимые для активного промышленного развития страны.

Что же касается предполагаемого роста цен и курса доллара, то, по мнению Ярошевича, ожидать либерализации в этой сфере в будущем году не стоит, поскольку “время не совсем подходящее”. По его мнению, государство едва ли откажется от сложившихся механизмов регулирования цен в ближайшем будущем.

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“Все понимают, что наша торговля частная и она, если не на бумаге, то в голове считает все в валютном эквиваленте. И все свои издержки считает в валюте. Курс доллара в 3,4–3,6 белорусских рубля уже закладывается в цены”, - заявил эксперт.

При этом Ярошевич не исключил возможности “каких-то поблажек” в ценообразовании ближе к весне.

“Пару лет назад именно весной цены подскочили и государство пошло на ужесточение мер ценового регулирования”, - отметил экономист.

На рост доходов белорусов, по его словам, также будет во многом влиять “внешняя конъюнктура” - цены на калий, нефть, газ, а также то, сможет ли Беларусь “положительно позиционировать себя на мировом рынке”.

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