Глава МАРТ рассказал, что слышно с обещанной новой системой госрегулировоания цен

Опубликовано: 18.10.2024 13:24 , Обновлено: 18.10.2024

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов 18 октября рассказал, как продвигается работа над новой системой госрегулирования цен в Беларуси. Глава ведомства назвал год, когда, "возможно, будет принята"система, альтернативная действующей сейчас.

Систему госрегулирования цен в Беларуси ввели ещё в 2022 году в качестве “временной меры” по сдерживанию инфляции.С тех пор систему несколько раз корректировали, однако, кардинального изменения так и не произошло.

Богданов объяснил это тем, что те “внешние шоки, которые случились в 2022 году” и которые и стали причиной введения госрегулирования цен, “до сегодняшнего дня никуда не ушли”.

Несмотря на это, заявил глава МАРТ, белорусское правительство продолжает работу над разработкой альтернативной системы. Её пообещали организовать “с наименьшим вмешательством государства в процессы ценообразования”. При этом, по словам Богданова, новая система должна будет “обеспечить стабильное насыщение внутреннего рынка”, а также дать белорусам “доступные цены на товары”.

Министр сообщил, что в настоящее время ведомства прорабатывают “несколько вариантов”, которые планируется обсудить с бизнес-сообществом и, “если всё будет хорошо”, принять новую систему могут уже в 2025 году.

Ранее Telegraf.news рассказал, что последнюю корректировку действующей системы госрегулирования цен Совмин провёл буквально вчера. Правительство установилу предельные максимальные отпускные и розничные (оптовые) цены на яблоки и 6 видов свежих овощей, снизило максимальные торговые надбавки на некоторые виды продуктов и непродовольственных товаров, а также отменило госрегулирование товаров премиального сегмента.

Совмин Беларуси ограничил цены на яблоки и 6 видов овощей. На что отменил госрегулирование?

Отметим, что премьер-министр Роман Головченко ещё начале прошлого года рассказывал, что отменить госрегулирование цен в Беларуси можно будет тогда, когда принятые правительством меры по регулированию цен станут «избыточными». По его словам, это произойдет, когда «все субъекты, участвующие в формировании цены, научатся работать по справедливости».

Головченко назвал условие для отмены госрегулирования цен в Беларуси